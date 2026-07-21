Hàng loạt khách hàng của Amazon Web Services (AWS) vừa trải qua một phen hoảng loạn khi nhận hóa đơn dịch vụ lên tới 1.500 tỷ USD, dù gói đăng ký của họ thường rẻ hơn một ly cà phê.

Từ Bangalore (Ấn Độ) đến Bolsover (Anh), những con số khổng lồ đã gây rúng động sau một sự cố máy tính từ công ty của tỷ phú Jeff Bezos.

AWS hiện là nền tảng cung cấp dịch vụ đám mây và dữ liệu cho hàng triệu khách hàng toàn cầu, từ sinh viên, tổ chức từ thiện nhỏ cho đến các tập đoàn lớn.

Hóa đơn AWS gửi đến một tổ chức từ thiện ở Anh. Ảnh: Learning Through Landscapes

"Tôi suýt lên cơn đau tim khi nhận được email thông báo từ AWS về hóa đơn cho ứng dụng từ thiện của tổ chức, vốn thường tốn chưa đến một bảng Anh mỗi tháng", Dan Harvey, Giám đốc tiếp thị của Learning Through Landscapes (Hampshire, Anh), chia sẻ.

Dù chưa hết tháng, hóa đơn của ông Harvey đã vọt lên 7,8 tỷ USD (5,8 tỷ bảng Anh), khác xa mức 43 cent của tháng trước.

"Tôi hoảng loạn thực sự và phải cùng đội hỗ trợ kỹ thuật rà soát ngay lập tức để xem chuyện gì đang xảy ra với tài khoản của mình", ông nói.

Một người dùng khác tên Bharath đã đăng lên mạng xã hội X ảnh chụp màn hình hóa đơn với thông báo mức sử dụng tăng 745.728.201.771% so với tháng trước: "Tôi vừa thấy con số 1.500 tỷ USD trên hóa đơn AWS và thấy như hồn lìa khỏi xác".

Tại Delhi (Ấn Độ), Sachin, một sinh viên thường chỉ trả 1,28 USD mỗi tháng, nay bị tính tới 10,9 tỷ USD. "Vui lòng kiểm tra giúp tôi", anh nhắn cho bộ phận hỗ trợ của AWS.

Trong khi đó, tại Derbyshire (Anh), Andrea Zuvich - một nhà sử học quản lý trang web The Seventeenth Century Lady - kể lại "nửa giờ kinh hoàng cực độ" khi nhận thông báo hóa đơn chạm mốc 245 tỷ USD.

Con số này gần bằng tổng tài sản của nhà sáng lập Jeff Bezos theo thống kê của tạp chí Forbes.

"Hóa đơn thông thường của chúng tôi chỉ khoảng 15 USD một tháng. Nghiêm túc mà nói, điều này có thể khiến nhiều người hoảng sợ tột độ, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe", bà nói.

"Tôi vô cùng khiếp sợ", một khách hàng khác thốt lên sau khi biết mình bất ngờ gánh khoản nợ 256 tỷ USD với hãng công nghệ có trụ sở tại Seattle (Mỹ). "Làm sao chuyện này có thể xảy ra".

Câu trả lời nằm ở một sự cố kỹ thuật toàn cầu. Những con số khó tin bắt đầu xuất hiện trên bảng điều khiển quản lý chi phí và hóa đơn của AWS vào rạng sáng 17/7 (giờ Anh).

Khi sự bối rối và lo lắng lan rộng trên mạng xã hội, công ty đã lên tiếng xin lỗi "vì bất kỳ sự nhầm lẫn và lo ngại nào xung quanh các khoản phí".

Sau một tiếng rưỡi điều tra, AWS phát hiện "lỗi đơn giá trong hệ thống tính toán hóa đơn ước tính" và đã tạm ngưng tính năng này.

Trong một thông báo cập nhật, hãng cho biết: "Chúng tôi dự kiến sẽ mất vài giờ để giải quyết triệt để sự cố trong quá trình tính toán lại dữ liệu hóa đơn".

Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, những con số khổng lồ vẫn tiếp tục hiển thị trên màn hình của nhiều khách hàng. Như Gerred, một người dùng X ở Maine (Mỹ), hài hước: "Chào buổi sáng những ai đang tận hưởng cơn đau tim của chính mình".

(Theo The Guardian)