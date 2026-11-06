Sau 12 năm hiếm muộn và hai lần IVF không thành công, vợ chồng chị Trang (Phú Thọ) đã đón con đầu lòng. Trước đó, chị được điều trị tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh bằng phác đồ Mini IVF kết hợp gom trứng qua hai chu kỳ.

12 năm mong con và hành trình tìm hy vọng qua vô số thủ thuật

Suốt 12 năm kết hôn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang (Phú Thọ) mòn mỏi mong chờ tiếng trẻ thơ. Sự chờ đợi kéo dài không chỉ bào mòn hy vọng mà còn tạo áp lực nặng nề cho cả hai vợ chồng.

Hành trình tìm con của chị Trang là chuỗi ngày nối tiếp thực hiện thủ thuật. Năm 2018, chị thực hiện phẫu thuật bóc u xơ tử cung. Đến năm 2021, chị tiếp tục trải qua ca mổ chửa ngoài tử cung và phẫu thuật nội soi cắt vòi trứng. Năm 2022, hai lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đều thất bại khiến hy vọng đón con một lần nữa vụt tắt. Chưa dừng lại ở đó, năm 2024, chị tiếp tục phẫu thuật kẹp vòi trứng ứ dịch. Tình trạng AMH thấp, dự trữ buồng trứng suy giảm cùng vô số lần thực hiện thủ thuật khiến hành trình tìm con càng thêm gian nan.

Chị Trang phải trải qua vô số lần thực hiện thủ thuật suốt 12 năm

Chị Trang kể, sau 12 năm mòn mỏi mong con, trải qua nhiều lần điều trị không thành công, đã có những thời điểm, áp lực và nỗi mệt mỏi kéo dài khiến cuộc hôn nhân của anh chị đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

“Hai vợ chồng từng đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng hy vọng để rồi lại thất vọng. 12 năm qua đối với 2 vợ chồng thực sự rất mệt mỏi, cũng có lúc muốn buông tay. Nhưng sau tất cả, mình vẫn động viên nhau, cùng nhau cố gắng vì biết đâu có hy vọng ở cuối hành trình”, anh Giang xúc động chia sẻ về hành trình dài hơn thập kỷ tìm con.

Kiên trì gom trứng với Mini IVF và cái kết ngọt ngào

Sau 12 năm ròng rã tìm kiếm cơ hội làm cha mẹ, năm 2025, vợ chồng chị tìm đến Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh và ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh với hy vọng viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Trước tình trạng AMH thấp, dự trữ buồng trứng suy giảm cùng tiền sử điều trị phức tạp, bài toán đặt ra là làm thế nào để tối ưu số lượng trứng thu được, tạo phôi và gia tăng cơ hội có thai cho chị.

Sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản, ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh tư vấn phác đồ Mini IVF kết hợp gom trứng qua hai chu kỳ điều trị, vừa giúp gia đình tối ưu chi phí, vừa tăng cơ hội có trứng, có phôi. Ở chu kỳ đầu tiên, chị thu được 2 trứng; sang chu kỳ thứ hai, số trứng thu được tăng lên 7. Sau quá trình thụ tinh và nuôi cấy phôi, hai chu kỳ gom trứng đã giúp gia đình có được 5 phôi, mở ra thêm cơ hội đón con sau nhiều năm chờ đợi.

ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh

Khoảnh khắc chuyển phôi ngày 5 thành công và nhận tin đậu thai là niềm hạnh phúc khó diễn tả đối với vợ chồng anh chị. Sau 12 năm với biết bao lần hy vọng rồi thất vọng, cuối cùng, gia đình cũng chạm đến giấc mơ làm cha mẹ.

Bác sĩ Hạnh chuyển phôi và may mắn nhận tin vui ngay lần đầu thực hiện

Chị Trang hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc nhận tin vui: “Khi biết tin vui, cả gia đình đều cảm thấy rất hạnh phúc, vui sướng. Hai vợ chồng rất biết ơn bác sĩ Hạnh và đội ngũ nhân viên tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh. Tia hy vọng cuối cùng bác sĩ Hạnh cũng thắp lên cho gia đình mình”.

Khoảnh khắc đậu thai khiến gia đình vỡ òa trong hạnh phúc

Tuy nhiên, hành trình chưa dừng lại ở đó. Trong thai kỳ, chị tiếp tục đối mặt với những khó khăn khi tình trạng u xơ tử cung tái phát, khiến các bác sĩ và gia đình lo ngại về nguy cơ sảy thai và sinh non.

Với những trường hợp có tiền sử bệnh lý phức tạp như chị, sự phối hợp liên chuyên khoa đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc thai phụ và theo dõi sự phát triển của em bé. Không chỉ đồng hành trong quá trình điều trị hiếm muộn, đội ngũ bác sĩ còn theo sát diễn biến thai kỳ, đánh giá các nguy cơ và đưa ra hướng xử trí phù hợp theo từng giai đoạn. Và sau tất cả những tháng ngày chờ đợi, hành trình thai kỳ của chị đã khép lại thật trọn vẹn với sự chào đời của em bé khỏe mạnh, đáng yêu.

Gia đình chị Trang anh Giang hạnh phúc đón con đầu lòng sau 12 năm mong chờ

Từ những năm tháng mong con tưởng chừng không có hồi kết đến niềm hạnh phúc khi đón nhận tin vui, hành trình của vợ chồng chị Trang là minh chứng cho sự kiên trì và hy vọng không ngừng. Với những gia đình hiếm muộn, đặc biệt là những trường hợp có dự trữ buồng trứng thấp hoặc từng điều trị thất bại, việc thăm khám chuyên sâu và cá thể hóa phác đồ điều trị có thể mở ra những cơ hội mới trên hành trình tìm con.

(Nguồn: Bệnh viện Hồng Ngọc)