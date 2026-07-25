Ngày 25/7, Hội Y học Giới tính Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2026-2031), đồng thời diễn ra Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 15 và nhiều hoạt động học thuật quốc tế.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh những vấn đề cấp bách về dân số, trong đó có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, việc nghiêm cấm tiết lộ giới tính thai nhi để lựa chọn giới tính và nguy cơ lạm dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ông Tuyên cho rằng Việt Nam vẫn đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Nếu tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại thì rất khó đưa tỷ lệ giới tính khi sinh trở về mức cân bằng tự nhiên.

Ông Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ Y tế đã ban hành các quy định nghiêm cấm tiết lộ giới tính thai nhi nhằm phục vụ mục đích lựa chọn giới tính. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt liên quan đến bệnh lý di truyền hoặc các bất thường nghiêm trọng của thai nhi theo danh mục chuyên môn do Bộ Y tế quy định, bác sĩ mới được thông báo giới tính thai nhi khi việc này phục vụ chẩn đoán, điều trị hoặc tư vấn y khoa.

Ông lấy ví dụ, nếu trong quá trình mang thai phát hiện thai nhi mắc các bất thường nhiễm sắc thể hoặc bệnh lý di truyền nghiêm trọng, bác sĩ có trách nhiệm thông báo tình trạng bệnh để gia đình được tư vấn đầy đủ, từ đó đưa ra quyết định phù hợp theo quy định chuyên môn. Trong trường hợp bệnh lý đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người mẹ hoặc thai nhi không thể sống được, việc đình chỉ thai nghén có thể được xem xét theo quy định.

"Tuy nhiên, những trường hợp thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng bác sĩ tiết lộ giới tính để gia đình lựa chọn sinh con trai hay con gái là hành vi vi phạm quy định", ông Tuyên lưu ý.

Hội nghị quy tụ khoảng 500 chuyên gia trong nước và quốc tế. Ảnh: BTC.

Ông cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lạm dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để lựa chọn giới tính thai nhi. Theo Thứ trưởng, đây là vấn đề rất khó kiểm soát, trong khi các cơ quan quản lý hiện nay vẫn gặp nhiều thách thức trong việc giám sát.

Cũng tại đại hội, PGS.TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam cho biết sự phát triển của y học giới tính không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản mà còn đóng góp vào mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, thích ứng với xu hướng già hóa dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại hội năm nay được tổ chức đồng thời với Hội nghị Khoa học thường niên Hội Y học Giới tính Việt Nam lần thứ 15, Hội nghị Hội Y học Giới tính châu Á - Thái Bình Dương (APSSM) lần thứ 21 và Khóa đào tạo chuyên sâu quốc tế về Nam khoa và Y học Giới tính 2026. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị APSSM, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học giới tính Việt Nam và khẳng định sự ghi nhận của cộng đồng học thuật quốc tế đối với những thành tựu của chuyên ngành trong nước.

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