Suzuki Grand Vitara từng là một trong những mẫu SUV cỡ C hiếm hoi tại Việt Nam kết hợp khung gầm chắc chắn, dẫn động 4 bánh thực thụ và khả năng vận hành đa địa hình. Giai đoạn 2011-2014, mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, định vị ngang tầm các mẫu crossover như Honda CR-V nhưng lại thiên về off-road nhiều hơn, hướng tới nhóm khách hàng đề cao độ bền và tính thực dụng.

Chiếc Suzuki Grand Vitara 2014 trong bài thuộc sở hữu anh Nguyên (TP.HCM), được giới thiệu là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, một đời chủ và vừa đăng kiểm. So với mặt bằng chung, mức giá chào bán 350 triệu đồng được xem là khá “mềm” cho một mẫu SUV khung gầm rời, dẫn động hai cầu.

Quan sát từ hình ảnh thực tế, ngoại thất xe giữ được form dáng vuông vức đặc trưng của dòng SUV Nhật đời cũ, không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự cứng cáp. Nước sơn bạc còn khá đều màu, các chi tiết như đèn pha, lưới tản nhiệt hay mâm xe chưa có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Lốp xe và khoảng sáng gầm cao cho thấy chiếc xe vẫn phù hợp với nhiều điều kiện vận hành khác nhau, từ đô thị đến địa hình xấu.

Không gian nội thất đúng “chất” xe Nhật những năm 2010. Khoang lái sử dụng nhiều vật liệu nhựa cứng, thiết kế đơn giản, các nút bấm cơ học dễ làm quen. Ghế nỉ nguyên bản theo xe còn khá mới, chưa có dấu hiệu sờn rách đáng kể. Vô-lăng tích hợp một số phím chức năng cơ bản, trong khi khu vực cần số và bảng điều khiển trung tâm vẫn giữ bố cục gọn gàng, thiên về độ bền hơn là công nghệ.

Khoang động cơ cũng là điểm đáng chú ý khi được người bán nhấn mạnh “zin 100%”. Qua hình ảnh, các chi tiết máy còn sạch sẽ, chưa có dấu hiệu rò rỉ dầu hay hoen gỉ lớn, cho thấy xe có thể đã được chăm sóc định kỳ. Đây là yếu tố quan trọng với những mẫu SUV đã hơn 10 năm tuổi.

Ở góc nhìn thị trường, Suzuki Grand Vitara thế hệ 2009-2014 là một trong số ít mẫu SUV cỡ C trang bị hệ dẫn động 4 bánh thực thụ trong tầm giá dưới 500 triệu đồng. Xe sở hữu kích thước tương đương Honda CR-V nhưng lại có lợi thế về khả năng off-road nhờ hệ dẫn động 4x4 kèm gài cầu điện và khóa vi sai.

Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 2.0L, công suất 138 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Cấu hình này không quá mạnh theo tiêu chuẩn hiện nay nhưng nổi tiếng về độ bền, ít hỏng vặt nếu được bảo dưỡng đúng cách. Hệ thống khung gầm chắc chắn, khoảng sáng gầm 200 mm cùng hệ treo cứng cáp giúp xe vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình.

Tuy vậy, hạn chế của Grand Vitara cũng khá rõ ràng. Trang bị tiện nghi ở mức cơ bản, thiếu vắng nhiều công nghệ hiện đại như điều hòa tự động, ghế da hay các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao. Thiết kế nội thất đơn giản có thể khiến người dùng quen xe đời mới cảm thấy “thiếu thốn”.

Bù lại, giá bán hiện nay dao động quanh mức 350-400 triệu đồng khiến mẫu SUV này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người cần một chiếc xe gầm cao, bền bỉ, chi phí sử dụng thấp và có thể đi đa địa hình. Với những ai ưu tiên khả năng vận hành hơn tiện nghi, Suzuki Grand Vitara 2014 vẫn là cái tên có chỗ đứng riêng trên thị trường xe cũ.

