Chuỗi hoạt động SX Roadshow 2025 – Vietnam được tổ chức tại Học viện Ngoại giao nhằm giới thiệu về sự kiện Sustainability Expo 2025 (SX 2025) – sự kiện về Triển lãm phát triển bền vững lớn nhất tại ASEAN.
Triển lãm phát triển bền vững lớn nhất tại ASEAN
Phát biểu mở đầu, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadee Sriphiromya đã chia sẻ về những thách thức và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững tại khu vực ASEAN và vai trò của hợp tác công tư trong lĩnh vực này.
Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho rằng, những hoạt động như Triển lãm Phát triển bền vững SX 2025 sẽ là dịp tốt để tăng cường đối thoại, tìm hiểu và học hỏi về các hoạt động và phát kiến liên quan đến ESG.
Bà Tongjai Thanachanan, Trưởng Ban tổ chức SX 2025, chia sẻ tại SX Roadshow 2025 – Vietnam: "Tiếp nối thành công của những năm trước, SX 2025, diễn ra trong 10 ngày tại Thái Lan sẽ là một chuỗi các hoạt động nhằm chia sẻ kiến thức, nâng cao hợp tác và sự quan tâm nói chung về phát triển bền vững, với sự tham gia của đại diện các khu vực công, tư, các chuyên gia, nhà hoạt động và người xem từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện sẽ mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau cho người tham dự, từ tham quan triển lãm, lắng nghe chia sẻ, hội thảo, workshop, mua sắm và cả ăn uống. Chúng tôi mong muốn chào đón sự tham gia từ nhiều hơn nữa những đại diện từ nước ngoài, trong đó có Việt Nam".
Những phát kiến và hoạt động thực tiễn bền vững
SX Roadshow 2025 – Vietnam với chuỗi hoạt động đa dạng: các cuộc thi, buổi giao lưu, chia sẻ, workshop và triển lãm xoay quanh chủ đề phát triển bền vững. Một loạt doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã có gian trưng bày và cử đại diện để giao lưu, trực tiếp giới thiệu với người xem về những phát kiến và hoạt động thực tiễn bền vững.
Đáng chú ý, buổi chia sẻ về chủ đề "Phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phát triển bền vững" đã quy tụ các diễn giả từ Bộ Giáo dục, Bộ Ngoại giao và các chuyên gia trong và ngoài nước. Cuộc thi ảnh về "Nguồn nước và sự thích nghi" và cuộc thi sử dụng vật liệu tái chế để sáng tạo nghệ thuật cũng mang đến những góc nhìn độc đáo, sáng tạo.
Sự kiện có sự tham gia của Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, góp phần làm nổi bật ý nghĩa kết nối khu vực. SX Roadshow 2025 – Vietnam là một hoạt động thường niên, với quy mô ngày càng được nhân rộng. Năm nay, sự kiện đón hơn 500 khách thăm quan, gồm đại diện các doanh nghiệp, sinh viên các trường và các đơn vị truyền thông.
Được đồng tổ chức bởi Thai Beverage Public Company Limited và Mạng lưới Chuỗi cung ứng Thái Lan (Thailand Supply Chain Network), SX 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 5/10 năm 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit ở Bangkok, Thái Lan.
"Cân bằng Tốt – Thế giới Tốt đẹp hơn”
Là triển lãm phát triển bền vững lớn nhất ASEAN, SX 2025 sẽ thúc đẩy hợp tác và tăng trưởng các hoạt động phát triển bền vững trên mọi phương diện với chủ đề "Cân bằng Tốt – Thế giới Tốt đẹp hơn". Sự kiện sẽ có đa dạng các hoạt động, bao gồm các cuộc thi dành cho thanh thiếu niên, lễ ký kết thỏa thuận bền vững, triển lãm và các buổi trao đổi chuyên gia về các chủ đề phát triển bền vững.
SX Roadshow 2025 – Việt Nam là hoạt động được tổ chức bởi C asean Vietnam – một doanh nghiệp xã hội với các hoạt động phi lợi nhuận nhằm tạo ra một nền tảng kết nối các cộng đồng ASEAN, tập trung vào ba trụ cột chính là kinh doanh và phát triển bền vững, lãnh đạo và phát triển nhân tài, nghệ thuật và văn hóa, dưới sự bảo trợ của Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev).