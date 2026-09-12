Từ đội bóng nữ trước nguy cơ giải thể

Ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch T&T Group được biết đến là người mong muốn cống hiến, lan tỏa tình yêu bóng đá đến nhiều địa phương trên cả nước. Ảnh: T&T.

Ngày 13/9, CLB Thái Nguyên sẽ tiếp Quy Nhơn United trên sân nhà trong trận ra quân tại. Tại lễ ra mắt CLB Thái Nguyên cuối tháng 8, 32 đơn vị, doanh nghiệp đã cam kết đồng hành, tài trợ cho CLB với tổng số tiền hơn 115 tỷ đồng, trong đó riêng phần đóng góp của T&T Group là 26 tỷ đồng.

Hơn 115 tỷ đồng là nguồn lực đáng kể với một CLB vừa bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Có thể thấy hành trình T&T Group đồng hành cùng bóng đá Thái Nguyên suốt 7 năm qua đã góp phần tạo nên những giá trị đặc biệt.

Mối duyên giữa T&T Group và bóng đá Thái Nguyên bắt đầu từ cuối năm 2019. Khi ấy, đội bóng đá nữ Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn về kinh phí, thậm chí đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục duy trì. Thu nhập thấp khiến một số cầu thủ phải tạm rời sân cỏ để tìm công việc khác.

T&T Group đã quyết định tài trợ toàn diện, cải thiện chế độ để các cầu thủ có thể tiếp tục sống với nghề. Năm 2022, Thái Nguyên T&T trở thành đội tiên phong trả phí chuyển nhượng trong bóng đá nữ Việt Nam. Đến năm 2024, đội chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy và mời Quả bóng vàng Việt Nam Văn Thị Thanh đảm nhiệm vai trò HLV trưởng.

Thái Nguyên T&T sau đó lần đầu giành huy chương đồng quốc gia. T&T Group tiếp tục ký gói tài trợ 45 tỷ đồng cho 5 năm tiếp theo, tạo nền tảng để đội bóng duy trì mục tiêu cạnh tranh thành tích cao.

Đó cũng là lý do mà T&T Group được nhận xét là luôn xuất hiện ở những thời điểm bóng đá địa phương còn gặp khó khăn và chưa có nhiều nguồn lực sẵn sàng tham gia.

Đội bóng trở thành của người dân Thái Nguyên

CLB Thái Nguyên được hình thành trên cơ sở tiếp nhận đội Trẻ Hà Nội vừa giành quyền tham dự Giải hạng Nhất quốc gia. Thái Nguyên còn tiếp nhận lực lượng cầu thủ, ban huấn luyện và nền tảng chuyên môn để có thể bước ngay vào mùa giải mới.

Hàng chục doanh nghiệp của Thái Nguyên cùng chung tay tạo nên khoản tài trợ 115 tỷ đồng cho CLB Thái Nguyên. Ảnh: T&T.

Trong thời gian địa phương hoàn tất các thủ tục bố trí nguồn lực, T&T Group tiếp tục hỗ trợ một số hạng mục cấp thiết cho đội bóng.

Việc hỗ trợ, chuyển giao các đội bóng về địa phương không phải câu chuyện mới với ông Đỗ Quang Hiển. Với mong muốn lan tỏa tình yêu bóng đá, trong nhiều năm qua, ông và T&T Group đã tham gia hỗ trợ phát triển bóng đá tại một số địa phương như TPHCM, Hà Tĩnh, Phú Thọ và gần nhất là Thái Nguyên.

Tại lễ ra mắt FC Thái Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng đánh giá sự hỗ trợ của T&T Group và ông Đỗ Quang Hiển không chỉ là việc chuyển giao một CLB bóng đá, mà còn là sự trao gửi niềm tin, nguồn lực, kinh nghiệm và tâm huyết, tạo cơ hội để bóng đá Thái Nguyên phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và bền vững hơn.

Một doanh nghiệp đủ mạnh hoàn toàn có thể duy trì một đội bóng trong nhiều năm. Nhưng nếu CLB chỉ dựa vào duy nhất một nguồn lực, nền tảng phát triển lâu dài vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Điểm đáng chú ý tại Thái Nguyên không chỉ nằm ở quy mô tài trợ, mà ở cách nguồn lực được mở rộng. Từ sự tham gia ban đầu của T&T Group, ngày càng có thêm doanh nghiệp địa phương cùng góp sức cho đội bóng. Vì vậy, bên cạnh 26 tỷ đồng do T&T Group đóng góp và hơn 115 tỷ đồng được các doanh nghiệp cam kết tài trợ, giá trị lớn hơn là việc CLB từng bước hình thành một nền tảng huy động nguồn lực đa dạng hơn cho quá trình phát triển lâu dài.

Tổng Giám đốc T&T Group Mai Xuân Sơn trao tài trợ 26 tỷ đồng cho bóng đá Thái Nguyên. Ảnh: T&T.

Ngày 13/9, khi FC Thái Nguyên chính thức bước vào mùa giải, thành công của đội bóng sẽ được đánh giá bằng kết quả thi đấu, số lượng khán giả, chất lượng quản trị, đào tạo trẻ và khả năng tạo dựng bản sắc riêng. Nhưng ở điểm xuất phát, đội bóng đã có một nền tảng đáng quý: nhiều người đang muốn cùng góp sức.

Chủ tịch T&T Group Đỗ Quang Hiển từng chia sẻ: “Làm thể thao là để cống hiến”. Hai mươi năm trước, T&T Group bắt đầu xây dựng Hà Nội T&T từ giải hạng Ba, trước khi đội bóng trở thành Hà Nội FC ngày nay.

Hai mươi năm sau, tại Thái Nguyên, T&T Group “đi trước”, góp sức đặt nền móng, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương cùng chung tay hỗ trợ. Ý nghĩa của mô hình này không chỉ nằm ở một đội bóng được chuyển giao hay những khoản tài trợ cụ thể mà quan trọng hơn là việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, tạo nền tảng để CLB giảm phụ thuộc vào một nguồn lực duy nhất và hướng tới phát triển ổn định hơn.

(Nguồn: T&T Group)