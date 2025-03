Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo tại Hà Nội, dù đã đi khắp thế giới và thành công, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn chọn áo dài trong các sự kiện trong và ngoài nước, đặc biệt là các sự kiện gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia, các đối tác hàng đầu thế giới.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chứng kiến sự kiện ký kết đặt hàng động cơ máy bay giữa Vietjet và Pratt Whitney tại Hà Nội ngày 13/11/2017

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo và cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày 19/1/2019

Chuyến công du Hoa Kỳ mở ra những chân trời hợp tác mới

Hình ảnh nữ doanh nhân duyên dáng trong tà áo dài đỏ xuất hiện bên cạnh Tổng thống Donald Trump tại Hoa Kỳ những ngày đầu năm 2025 để lại ấn tượng sâu sắc với không chỉ người Việt Nam mà còn với bạn bè đối tác quốc tế.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Tổng thống Donald Trump tại Hoa Kỳ năm 2025. Ảnh: Vietjet

Chuyến bay đầu tiên tới Hoa Kỳ của Vietjet đã đưa đoàn công tác đặc biệt do TS. Nguyễn Thị Phương Thảo dẫn đầu đến với những cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Không chỉ trong lĩnh vực hàng không, các doanh nghiệp do nữ tỷ phủ lãnh đạo còn thảo luận hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ về công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo với các thoả thuận giá trị hàng chục tỷ USD, mang tới hàng trăm ngàn cơ hội việc làm mới.

Tàu bay A330 hiện đại của Vietjet đến Hoa Kỳ trong sự chào đón của các sân bay nước bạn, từ Anchorage, Alaska đến Miami, Florida. Chuyến bay không chỉ thể hiện năng lực khai thác của hãng hàng không, của ngành hàng không Việt Nam mà còn mở ra những cơ hội mới giữa hàng không hai nước, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung. Các buổi gặp gỡ, trao đổi cùng các chính khách, nhà hoạt động và doanh nhân Hoa Kỳ và đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong vai trò đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương cũng như thế giới.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cung cấp dịch vụ tài chính, hàng không mà còn là kết nối con người, văn hoá, cơ hội kinh doanh, kết nối các tôn giáo, các quốc gia, ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới", bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết.

Với nụ cười rạng rỡ cùng trang phục áo dài truyền thống, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo không ngừng mở rộng kết nối toàn cầu và nỗ lực để mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam và mang Việt Nam ra thế giới.

Cam kết phát triển bền vững cùng những triết lý kinh doanh lương thiện

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đặc biệt quan tâm tới giáo dục, phát triển, bình đẳng giới… Học viện Hàng không Vietjet là nơi đã hiện thực hoá giấc mơ bay cho nhiều người, đặc biệt là những nữ phi công, nữ kỹ sư, những lãnh đạo nữ, nhân sự nữ trong nhiều hoạt động từ công nghệ thông tin với điều phái bay…

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và TS. Nguyễn Thị Phương Thảo điều khiển máy bay

hạ cánh trong buồng lái mô phỏng tại Học viện Hàng không Vietjet. Ảnh: Vietjet

Trong chuyến thăm tới Học viện Hàng không Vietjet những ngày cuối tháng 2, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã bày tỏ mong muốn bà Phương Thảo cùng các doanh nghiệp của mình sẽ mở rộng hợp tác đầu tư với các đối tác New Zealand, qua đó tạo nên bước tiến mới trong quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đã thành công trong rất nhiều lĩnh vực vốn được cho là nam giới có thế mạnh hơn. Với kiến thức của một tiến sĩ kinh tế - tự động hóa, ngoài việc thành lập Vietjet, nữ doanh nhân đa ngành Phương Thảo quan tâm tới hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế và đã bắt đầu quan tâm hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, y tế… nhằm đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo tại lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên kết nối TP.HCM với Brisbane (Úc) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 4/6/2023, dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Ảnh: Vietjet

Cùng cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp của bà đã và đang đóng góp cho sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần kiến tạo nên hình ảnh một đất nước Việt Nam hội nhập, tự cường, đổi mới và phát triển.

Với triết lý kinh doanh lương thiện và mong muốn mang tới những giá trị mới tốt đẹp cho cộng đồng, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo đặc biệt quan tâm tới công nghệ, tự động hoá, hướng tới môi trường đa quốc gia, đa văn hoá, tôn trọng sự khác biệt để hiện thực hoá ước mơ, khát vọng hạnh phúc, thịnh vượng cho mỗi thành viên của tổ chức mình. Đồng hành cùng Liên Hợp Quốc, UNESCO, bà Phương Thảo cùng các doanh nghiệp của mình cũng góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá của nhân loại, phát triển bền vững, bảo vệ quyền phụ nữ, giáo dục…

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo tại lễ ký kết mua hơn 400 động cơ với CFM International trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8/10/2024. Ảnh: Vietjet

Luôn lựa chọn áo dài cho các sự kiện trọng đại, gặp gỡ các nguyên thủ, đối tác hàng đầu, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo đã “lặng lẽ” tôn vinh những giá trị truyền thống, tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nhưng cũng khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ “đảm việc nước, đảm việc nhà”. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ doanh nhân đã góp phần mở rộng kết nối toàn cầu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tương lai.

Thu Loan