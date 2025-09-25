Sáng 25/9, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 16 (2024 - 2025) và phát động cuộc thi lần thứ 17.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh: Các tác phẩm dự thi năm nay có tính phát hiện cao, phản ánh chân thực nhiều tấm gương bình dị mà cao quý trong đời sống. Nổi bật là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới vừa vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

BTC trao giải cho các tác giả có tác phẩm giành giải A.

Ban tổ chức đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải: 3 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải B (20 triệu đồng), 4 giải C (10 triệu đồng) và 12 giải Khuyến khích (5 triệu đồng). Các nhân vật trong 22 tác phẩm đoạt giải cũng được tôn vinh bằng cúp lưu niệm, bằng khen và tiền thưởng.

Ba giải A được trao cho: Nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý với tác phẩm Nhà báo Hà Đăng - cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam; tác giả Nguyễn Thị Hường với tác phẩm Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Vị tướng bình dị và một đời cống hiến; nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, Dương Thị Thu Hòa với tác phẩm Cô gái tên lửa.

BTC trao giải cho các tác giả có tác phẩm giành giải B.

Chia sẻ tại buổi lễ, các tác giả đoạt giải bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được tôn vinh, đồng thời khẳng định cuộc thi đã giúp họ có cơ hội khai thác "vỉa quặng quý" từ cuộc sống, từ đó lan tỏa những giá trị nhân văn và khẳng định hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Ngay sau lễ trao giải, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ - Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng BTC đã phát động cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 17 (2025 - 2026).