Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Anh Tài (tức “Tài đen”, SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về các tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.

Khoảng 7h45 cùng ngày, hai bị cáo được lực lượng công an dẫn giải đến phiên xét xử. Đông đảo phóng viên đã có mặt ghi nhận diễn biến phiên tòa.

Đáng chú ý, phiên tòa được phát trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai và kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu của hệ thống tòa án khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân tại phiên tòa. Ảnh: Trần Hoàn

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, cuối năm 2023, trong thời gian lẩn trốn truy nã về tội “Giết người” trong vụ án xảy ra tại TP Kon Tum (cũ), ''Tài đen'' đã mua 4 khẩu súng quân dụng cùng hàng chục viên đạn từ một đối tượng không rõ lai lịch. Số vũ khí này được đối tượng cất giấu tại nơi lẩn trốn ở xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Tháng 11/2025, Tài bàn bạc với Ân lên kế hoạch cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Để thực hiện vụ cướp, cả hai chuẩn bị kỹ lưỡng từ súng, xe máy, quần áo đến nơi cất giấu phương tiện gây án và phân công vai trò cụ thể nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Bị cáo Phạm Anh Tài phải chấp hành 30 năm tù. Ảnh: Trần Hoàn

Khoảng 15h30 ngày 19/1, Tài và Ân đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng. Tại đây, Tài rút súng K59 đã lên đạn, còn Ân sử dụng súng K54 khống chế nhân viên và bảo vệ ngân hàng, đe dọa sẽ nổ súng nếu chống cự.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai đối tượng cướp được gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, do lo ngại tiền mặt có số seri dễ bị phát hiện, Tài bàn với Ân bắt xe khách từ Gia Lai vào TPHCM để mua vàng rồi bán lại nhằm rửa tiền. Đến ngày 21/1, cả hai chia nhau mỗi người khoảng 910 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tài có nhân thân đặc biệt phức tạp. Ngoài lệnh truy nã về tội “Giết người”, Tài còn có 6 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đáng chú ý, khi đại diện VKS hỏi về sự ăn năn, Tài nói lần nào trước tòa bị cáo cũng rất hối cải.

Bị cáo Lê Văn Ân bị tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù. Ảnh: Trần Hoàn

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 7 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 30 năm tù.

Đối với Lê Văn Ân, HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 6 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 5 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt là 26 năm tù.