Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, biệt danh Tài "đen", ngụ P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, ngụ P.Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Bị cáo Tài và Ân tại phiên toà.

Được biết trước khi gây án, Tài đã có 6 tiền án và đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cũ truy nã về tội giết người năm 2018.

Tại phiên toà, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn tẩu tán và hợp thức hóa số tiền cướp được của các bị cáo bằng hình thức mua bán vàng và cất giấu tiền trong giỏ quà Tết.

Theo cáo trạng, sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng, các bị cáo Tài và Ân lo ngại số tiền có seri do ngân hàng quản lý nên bàn bạc tìm cách biến tiền cướp được thành “tiền sạch” để dễ dàng tiêu xài. Hai đối tượng thống nhất mang tiền đi mua vàng rồi bán lại ngay nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền.

Ngày 20/1/2026, Ân mua hai chiếc cặp xách để chuẩn bị đựng tiền và bắt xe khách ra khỏi tỉnh trước nhằm thăm dò lộ trình di chuyển. Sau khi thấy việc đi lại thuận lợi, Ân liên lạc với Tài ở Gia Lai để tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Tang vật thu giữ được trong vụ cướp ngân hàng.

Tài sau đó đóng gói toàn bộ tiền cướp được vào hai túi nilon, bỏ vào thùng xốp rồi phủ bắp ngô lên trên nhằm ngụy trang trước khi gửi xe khách vào Bến xe Miền Đông. Sáng 21/1, cả hai gặp nhau tại bến xe để nhận lại thùng xốp chứa tiền rồi mang vào một quán cà phê kiểm đếm.

Ân sử dụng khoảng 250 triệu đồng mua 15 chỉ vàng, còn Tài bỏ ra 84 triệu đồng mua thêm 5 chỉ vàng. Ngay sau đó, cả hai đem toàn bộ số vàng vừa mua bán lại cho tiệm vàng khác, chấp nhận lỗ khoảng 31 triệu đồng để đổi lấy hơn 303 triệu đồng tiền mặt với mục đích hợp thức hóa nguồn tiền bất chính.

Súng đạn thu giữ của 2 đối tượng

Chiều cùng ngày, hai bị cáo chia nhau số tiền cướp được, mỗi người nhận khoảng 910 triệu đồng. Sau khi có tiền, Tài chi tiêu cá nhân bằng việc mua xe đạp trợ lực, điện thoại iPhone 17 Pro Max và mua thêm 3 chỉ vàng tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài khai còn dùng 700 triệu đồng tiền cướp được mua ma tuý nhưng không mua được mà bị lừa mất. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được, nên quyết định tách tài liệu để điều tra làm rõ.

Trong khi đó, Ân lại tìm cách cất giấu tài sản rất tinh vi. Sau khi mua xe máy, bị cáo đưa cho vợ là chị Trịnh Thị Thanh Lệ 70 triệu đồng và nói dối đây là tiền đòi nợ mang về trả cho gia đình.

Đáng chú ý, Ân còn mua một giỏ quà Tết, tháo toàn bộ bánh kẹo bên trong rồi nhét khoảng 830 triệu đồng tiền mặt vào các hộp quà. Sau đó, bị cáo dùng băng dính dán kín lại như ban đầu để tránh bị nghi ngờ.

Giỏ quà này sau đó được người thân của Ân đặt lên bàn thờ Thần Tài trong nhà mà không ai biết bên trong chứa tiền do phạm tội mà có. Chỉ đến khi người nhà dọn dẹp và thấy trẻ nhỏ đòi ăn bánh, họ mới mở giỏ quà ra và phát hiện bên trong toàn là tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Ban đầu, gia đình nghĩ đây là tiền tiết kiệm nên mang cất vào tủ quần áo. Sau khi được cơ quan điều tra triệu tập làm việc, người thân mới biết toàn bộ số tiền liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Gia đình sau đó đã tự nguyện giao nộp tổng cộng 885 triệu đồng cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

