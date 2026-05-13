Ngày 13/5, nguồn tin của VietNamNet cho biết, TAND tỉnh Gia Lai sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Anh Tài (tức Tài “đen”, SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) cùng đồng phạm Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) vào ngày 26/5 tới.

Tài “đen” và Lê Văn Ân bị VKSND Tối cao truy tố về 3 tội danh gồm: “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”, liên quan vụ dùng súng cướp tiền tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam) - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Trần Hoàn

Theo cáo trạng, Phạm Anh Tài là đối tượng bị truy nã về tội “Giết người” theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) từ năm 2018. Trong thời gian lẩn trốn, Tài quen biết Lê Văn Ân - người đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm liên quan vụ “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng giữa năm 2023, Tài mua 4 khẩu súng, 54 viên đạn cùng nhiều hộp tiếp đạn từ một người tên Tèo để cất giấu sử dụng. Đến tháng 3/2025, Tài nhờ Ngô Tấn Long tìm mua nhà tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai làm nơi ẩn náu rồi đưa số vũ khí trên đến cất giấu tại đây.

Đối tượng Ân rút súng khống chế nhân viên, bảo vệ ngân hàng; Tài trèo qua quầy giao dịch, gom các cọc tiền ném ra ngoài. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Cuối năm 2025, khi biết Ân đang bị truy tìm, Tài rủ Ân về sống cùng rồi bàn bạc kế hoạch cướp tiền tại Phòng giao dịch Trà Bá. Hai đối tượng nhiều lần đến khu vực ngân hàng theo dõi quy luật hoạt động, lựa chọn thời điểm gây án. Tài còn hướng dẫn Ân sử dụng súng K54, thống nhất phương án khống chế nhân viên và tẩu thoát sau khi cướp được tiền.

Để chuẩn bị cho vụ cướp, Tài bán dây chuyền vàng lấy 28 triệu đồng rồi đưa cho Ân 10 triệu đồng mua xẻng, cuốc, xăng, găng tay, quần áo, balô cùng nhiều vật dụng phục vụ việc che giấu dấu vết. Các bị can còn mua thêm 2 xe máy cũ, lấy cắp biển số xe của người dân để lắp vào phương tiện gây án, dùng máy mài xóa số khung, số máy nhằm tránh bị phát hiện.

Gần thời điểm gây án, Ân đến khu vực đồi thông gần Cụm công nghiệp Diên Phú đào hố để chôn giấu xe máy sau khi gây án. Sau đó, Tài và Ân chạy xe máy đến khu vực Biển Hồ, tháo các bộ phận nhựa xe, biển số, quần áo và những đồ dùng có thể lưu lại dấu vết để đốt bỏ.

Sau khi lấy được khoảng 1,89 tỷ đồng, cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Khoảng 15h30 ngày 19/1/2026, Ân điều khiển xe Exciter chở Tài đến Phòng giao dịch Trà Bá. Sau vài phút quan sát, Tài và Ân đồng loạt rút súng khống chế nhân viên, bảo vệ ngân hàng. Tài trèo qua quầy giao dịch, gom các cọc tiền ném ra ngoài để Ân nhặt bỏ vào ba lô mang theo.

Sau khi lấy được khoảng 1,89 tỷ đồng, cả hai nhanh chóng tẩu thoát đến khu vực đồi thông, cất giấu xe Exciter xuống hố đã đào sẵn rồi dùng ván, phủ chiếu che lại.

Do lo ngại tiền có số seri dễ bị phát hiện, Tài bàn với Ân đưa tiền vào TPHCM mua vàng rồi bán lại nhằm đổi sang tiền khác để tiêu xài. Ngày 20/1/2026, Ân bắt xe khách vào TPHCM mua túi xách, còn Tài cho toàn bộ tiền vào túi nilon, giấu trong thùng xốp chứa bắp ngô rồi gửi xe khách vào bến xe Miền Đông cho Ân nhận.

Các đối tượng cất giấu xe Exciter xuống hố đã đào sẵn rồi dùng ván, phủ chiếu che lại. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Tại đây, hai đối tượng đã sử dụng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng rồi bán lại cho một cửa hàng vàng bạc khác với giá 303 triệu đồng. Đến chiều 21/1/2026, Ân và Tài chia nhau, mỗi người khoảng 910 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ số tiền này, Ân mua xe máy, gửi trả mẹ vợ 55 triệu đồng và gửi 830 triệu đồng trong giỏ quà Tết về cho vợ. Trong khi đó, Tài “đen” mua xe đạp, vàng nhẫn và bị một đối tượng bán ma túy đá lừa lấy mất 700 triệu đồng.