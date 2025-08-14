Từ “người đưa thư” đến Logistics 4.0

Ngày 15/8 ghi dấu mốc tròn 80 năm hình thành của ngành Bưu điện. Từ những lá thư tay đi qua nửa thế kỷ đến những kiện hàng được phân loại bằng công nghệ chỉ trong vài giây, bưu chính Việt Nam đã có những bước tiến dài để trở thành “mạch máu” của nền kinh tế số.

Trong hành trình đồng hành và phát triển cùng đất nước, từ những công cụ thô sơ của buổi ban đầu, đến nay Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post đang đảm trách vận hành một hạ tầng bưu chính có quy mô lớn nhất quốc gia với 13.000 điểm giao dịch phủ đến tận vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phục vụ và đáp ứng tối đa nhu cầu bưu chính của toàn dân.

Hệ thống mạng lưới của Vietnam Post còn có trên 700 trung tâm khai thác, 4.000 phương tiện vận chuyển, 100 toa tàu container trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, hơn 4 vạn lao động cùng quan hệ bưu chính quốc tế.

Với hệ thống hạ tầng này, những năm qua, Vietnam Post không chỉ đảm bảo tốt các nhiệm vụ chính trị, vận hành ổn định dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu, mà còn làm tốt vai trò Bưu điện của nhân dân, kết nối mọi người, mọi miền, mọi lúc, mọi nơi và ở mọi khoảng cách địa lý.

Hệ thống dây chuyền chia chọn tự động công suất lớn của Vietnam Post.

Khẳng định công nghệ luôn được Vietnam Post xác định là “chìa khóa” cho sự đổi mới của tổ chức mình, đại diện Vietnam Post cho hay: “Chúng tôi đã phát triển và làm chủ 80% phần mềm, giải pháp CNTT trong toàn hệ thống. Đây là bước tiến quan trọng, giúp Bưu điện Việt Nam chủ động trong việc nâng cấp, tùy biến, tối ưu chi phí và bảo đảm an toàn dữ liệu”.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, Vietnam Post cũng đã quan tâm đầu tư quy mô lớn vào tự động hóa, dữ liệu lớn - Big Data và trí tuệ nhân tạo - AI. Cả 7 Hub khai thác vùng của Vietnam Post đều đã trang bị hệ thống dây chuyền chia chọn tự động công suất lớn, tích hợp công nghệ mã vạch và phân tích hình ảnh, có khả năng định danh, định tuyến bưu gửi chính xác theo thời gian thực, cho phép xử lý hàng chục nghìn bưu gửi mỗi giờ với độ chính xác gần như 100%.

Công nghệ AI, IoT, Big Data được ứng dụng triệt để trong quản trị mạng lưới vận tải – kho bãi từ khâu phân tích số liệu, dự báo nhu cầu tải trọng, định tuyến, xác định lộ trình vận chuyển tối ưu đến rút ngắn thời gian toàn trình trên các tuyến trọng điểm, giám sát hành trình theo thời gian thực, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao độ chính xác.

Vietnam Post đã ứng dụng công nghệ để quản lý kho thông minh.

Trong kế hoạch phát triển, Vietnam Post còn dự định thời gian tới sẽ triển khai drone, robot AVG, robot giao hàng và phương tiện tự hành nhằm mở rộng “cánh tay” phục vụ và xây dựng nền tảng logistics thông minh, ổn định, bền vững.

Sự chuyển dịch của Vietnam Post từ doanh nghiệp bưu chính thuần túy sang hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện còn được thể hiện qua những hoạt động hướng tới đa dạng hóa, làm phong phú trải nghiệm khách hàng qua việc cung cấp những dịch vụ tích hợp, gắn chặt với thương mại điện tử và kinh tế số.

Cụ thể, chỉ với một “điểm chạm” tại bưu cục, hiện người dùng dịch vụ của Vietnam Post có thể gửi hàng, mua sắm hàng tiêu dùng, thực hiện các thủ tục hành chính công và sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm số, đặt mua nông sản vùng miền qua nongsan.buudien.vn, bán buôn qua taphoa.vn, và thanh toán an toàn trên PostPay.

Bước chuyển mình kể trên của Vietnam Post không chỉ phát huy tối đa hiệu quả cung cấp đa dịch vụ trên nền tảng số, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của doanh nghiệp mà còn góp phần tái định nghĩa cách người dân tiếp cận tiện ích trong kỷ nguyên số.

Bứt phá mạnh mẽ từ “bệ phóng” công nghệ

Với chặng đường từ nay đến năm 2030, Vietnam Post đã xác định đây là giai đoạn doanh nghiệp sẽ bứt phá mạnh mẽ, không chỉ ứng dụng công nghệ mới để tối ưu hoạt động, mà còn định vị mình như một “doanh nghiệp công nghệ”, đóng góp vào xây dựng hạ tầng số và nền tảng dữ liệu quốc gia, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Vietnam Post xác định sẽ tập trung chuyển đổi số theo hướng hiện hóa hạ tầng, tối ưu hóa hoạt động vận hành trên toàn bộ mạng lưới.

Với 4 trụ cột kinh doanh gồm logistics hiện đại, tài chính bưu chính số, phân phối bán lẻ kết hợp online – offline, dịch vụ hành chính công trực tuyến hỗ trợ cho chính quyền 2 cấp, trong hành trình mới, Vietnam Post sẽ tập trung chuyển đổi số theo hướng hiện hóa hạ tầng, tối ưu hóa hoạt động vận hành trên toàn bộ mạng lưới thông qua ứng dụng sâu, rộng các công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data...

Cùng với đó, triển khai áp dụng khung chuyển đổi số Logistics 4.0 để xác định mô hình, kiến trúc và công nghệ; chuyển đổi mô hình kinh doanh và vận hành các trụ cột dịch vụ; chuyển đổi mô hình quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, tập trung; chuyển đổi nền tảng công nghệ, dữ liệu, tích hợp và Trợ lý ảo…Mục tiêu hướng tới là tạo dựng hệ sinh thái công nghệ, tiến tới “chinh phục kinh tế tầm thấp”, phủ sóng toàn diện trong mọi khía cạnh đời sống.

Đồng thời, mở rộng mô hình kinh doanh dịch vụ số, tài chính số, thanh toán số, logistics chuỗi cung ứng; xây dựng mạng lưới logistics số hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh, thúc đẩy thương mại điển tử, đóng góp vào phát triển xanh, bền vững.

Nói về những kỳ vọng trong chặng đường phát triển mới, đại diện Vietnam Post cho biết, mục tiêu đến năm 2030, doanh thu dịch vụ số của doanh nghiệp này sẽ đạt 1.000 tỷ đồng, đồng thời hoàn thiện mô hình tài chính số - logistics số - dữ liệu số, tỷ lệ cơ giới hóa logistics đạt 80%, số hóa 99% sản phẩm và 100% quy trình, ứng dụng 100% công nghệ AI, Big Data trong sản xuất và chăm sóc khách hàng.

“Công nghệ và chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách thức vận chuyển truyền thống, mà đang tái định nghĩa cách Bưu điện Việt Nam tiếp cận, phục vụ khách hàng và hiện thực hóa khát vọng trở thành hạ tầng số thiết yếu của xã hội trong kỷ nguyên số”, đại diện Vietnam Post nhấn mạnh.