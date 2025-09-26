Tại họp báo công bố sự kiện “Ngày thẻ Việt Nam 2025” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Napas tổ chức, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - cho biết, hầu hết tổ chức cung cấp dịch vụ đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng ngừa, cảnh báo lừa đảo trong lĩnh vực thanh toán.

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức rà soát, gửi danh sách thẻ, tài khoản nghi ngờ gian lận. Chẳng hạn, trường hợp một cá nhân mở nhiều tài khoản và có giao dịch bất thường; hoặc một tài khoản phát sinh quá nhiều giao dịch trong ngày, vượt xa năng lực tài chính của chủ tài khoản.

Ông Tuấn cho biết, từ danh sách này, NHNN ghi nhận khoảng 600.000 tài khoản nghi vấn. Trong 9 tháng đầu năm, các ngân hàng đã gửi cảnh báo đến 300.000 lượt khách hàng về việc ngừng giao dịch, liên quan số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

“Với công cụ mới, nếu có cảnh báo, khách hàng sẽ cân nhắc có quyết định chuyển tiền đi hay không”, ông Tuấn nói.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN. Ảnh: TPO

Vụ trưởng Vụ Thanh toán cũng chỉ rõ, sau khi tài khoản cá nhân bị kiểm soát chặt, nhiều đối tượng chuyển sang lợi dụng tài khoản tổ chức. Do đó, NHNN đang sửa đổi các quy định có liên quan để đảm bảo bảo mật, an toàn, đề phòng các hành vi lừa đảo.

Với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2025 cho biết, công nghệ chỉ là phương tiện phục vụ con người; con người vẫn vượt trội hơn công nghệ nhờ có trái tim và cảm xúc.

Chính vì vậy, Ban tổ chức mong muốn các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ không chỉ mang đến công nghệ tốt, mà còn phải tạo ra những trải nghiệm tích cực và cảm xúc tốt đẹp cho người sử dụng.

"Cảm xúc tích cực cơ bản nhất chính là niềm tin. Khi người tiêu dùng có niềm tin vào sự minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin tài chính, họ sẽ chủ động, tự nguyện chào đón và sử dụng dịch vụ. Ngược lại, nếu điều này không được đáp ứng, mọi khẩu hiệu hay lời kêu gọi chỉ mang lại hiệu quả rất hạn chế”, ông Sưởng nói.