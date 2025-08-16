"Không có gì để mất ngoài sự nghiệp dở dở ương ương"

Sau tai nạn giao thông năm 2010, Đông Thiên Đức, khi đó là lập trình viên phải đóng cửa công ty thiết kế web, làm đủ việc để kiếm sống - viết code, thiết kế, quay, dựng MV, làm trợ lý ca sĩ, bán cá, ốc ở chợ.

Mua đồ cũ từ TPHCM về Bình Dương rao bán, anh tâm sự với VietNamNet: “Giá 2 nơi chênh lệch nhau do mức sống, tôi chỉ cần chịu khó ‘mặt dày’, ‘lì mồm trả giá’ thấp hết mức là kiếm lời được 2-3 trăm nghìn”.

Chuyển sang làm nhạc sĩ, Đông Thiên Đức bán chiếc xe máy duy nhất nhằm mua “quần áo tử tế” để gặp gỡ các nghệ sĩ, giáo viên thanh nhạc. Không còn phương tiện đi lại, anh đi bộ gần 20 cây số từ huyện Hóc Môn (cũ) đến Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận để học nhạc lý với thầy Điền Trọng Nguyên. Suốt 7 tháng liền, anh ăn mì tôm là chủ yếu để tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt.

Đông Thiên Đức thẳng thắn chia sẻ về biến cố khiến anh 'không còn gì để mất'.

Nhìn lại hành trình chuyển nghề, Đông Thiên Đức cho rằng đây là một quãng đời nhanh như chớp mắt nhưng đầy biến cố: "Trong khoảng thời gian bị vùi dập ấy, người đàn ông làm gì có quyền chọn lựa đoạn đường mình đi. Không còn đường nào khác ngoài việc sống và cố gắng”.

Khi đã ổn định tài chính, được “quyết định cuộc đời mình” anh khẳng định việc theo đuổi đam mê nghệ thuật là hiển nhiên.

Đông Thiên Đức thẳng thắn về giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời - tan vỡ hôn nhân, vợ cũ bế con đi. "Hơn 30 tuổi, sự nghiệp không định hình, gia đình vỡ tan, trước mặt, sau lưng, mọi cánh cổng quan hệ anh em bạn bè đều đóng chặt. Với tôi, đây là thất bại.

Tôi không còn gì để mất, ngoài sự nghiệp sáng tác ‘dở dở ương ương’, có mất cũng chẳng ai tiếc. Tuy nhiên, tôi tiếc vì đây là thứ duy nhất mình sở hữu. Tổ nghiệp đôi lúc ném cho mình ‘miếng dở’, lúc thì ‘miếng ương’. Tất cả đều ngon! Đó là thành quả đạt được, giúp tôi vượt qua khó khăn”, anh kể.

Đông Thiên Đức và MC Quyền Linh, Nguyễn Trần Duy Nhất tại một sự kiện.

Đông Thiên Đức thừa nhận đến với âm nhạc bằng “2 bàn tay trắng, một số nợ”, không có gì ngoài sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn. Anh thẳng thắn về nguyên tắc làm nghề: “Tôi không có kinh nghiệm, không có mối quan hệ, càng không có gì để đánh đổi hay thương lượng. Việc duy nhất tôi có thể làm là thể hiện giá trị, để đối tác không đắn đo trong lần đầu tiếp xúc và làm việc.

Thế giới vốn nhỏ, showbiz lại càng nhỏ hơn. Tính tình nghệ sĩ đôi lúc sẽ “lên xuống”. Họ đôi khi không kiềm chế được chính mình. Họ làm ta ‘không ưa’ cũng phải nhịn, họ có sai với ta cũng phải nhịn. Chuyện lớn hơn thì khoan tính tới. Nghệ sĩ cũng muốn được làm việc với người có tính nhẫn nhịn, chịu được tính khí của mình”.

Đông Thiên Đức song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng:

"Vợ chỉ gì thì tôi nghe đó!"

Đông Thiên Đức thừa nhận, làm chung ngành với vợ - ca sĩ Lê Thúy Anh đôi khi gây bất đồng quan điểm. Song, nghệ thuật có thể hàn gắn mọi thứ vì những ai đam mê sẽ luôn làm nghề hết mình.

Anh kể: "Nhiều đêm, vợ tôi cọc cằn vì đang mang bầu, tôi cũng áp lực về công việc nên dẫn tới tranh cãi. Tới khi cả hai cùng làm chung một ca khúc, mọi chuyện lại êm như nhạc”.

Nam nhạc sĩ thừa nhận được bà xã chỉ ra nhiều điều yếu kém trong âm nhạc: "Vợ chỉ gì thì tôi nghe đó! Tôi đâu có hơn vợ cái gì đâu!".

Vợ chồng Đông Thiên Đức - ca sĩ Lê Thúy Anh sinh con vào năm ngoái. Anh có 2 con riêng.

Về động lực sáng tạo khi đã đạt những thành công nhất định, Đông Thiên Đức cho rằng không khó để giữ sự cân bằng. Nghệ sĩ, người làm về sáng tạo nói chung bị hiểu lầm là sống theo cảm xúc. Song, đủ lý trí thì mới hiểu khai thác được dòng cảm xúc mãnh liệt, không để bản thân “phiêu du” quá xa.

Nam nhạc sĩ thừa nhận, cảm xúc cánh đàn ông đôi khi tăng vọt theo nhiều chất xúc tác. Khi đó, ngoài vợ, không ai, không lý trí nào giúp mình cân bằng. Anh dự định thực hiện 2 EP Tình đỏ, Tình xanh cho vợ.

Đông Thiên Đức (Đặng Hữu Đức) sinh năm 1987 tại Bình Định, có những sáng tác nổi bật như: Ngày mai người ta lấy chồng, Khóa ly biệt, Tất cả hoặc không là gì cả, Thêm một lần đau… Các dự án mới của anh là: 3 bài cho album Thanh xuân không phải để khóc - Đàm Vĩnh Hưng, liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát vào tháng 11/2025 của Đan Trường, ca khúc chủ đề Cha một đời vì ta cho phim Hai Muối...

Sáng tác Một vòng Việt Nam của anh sẽ được divo Tùng Dương trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời tại Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025.

Đông Thiên Đức và vợ tại một chương trình.

Divo Tùng Dương hát ca khúc "Một vòng Việt Nam":

Ảnh, video: NVCC, sưu tầm