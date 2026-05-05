XEM CLIP:

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 9h43 ngày 5/5, tại đường Vành đai 3 trên cao (hướng từ Mai Dịch về cầu Thăng Long), đoạn qua địa phận phường Phú Thượng, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện đã xảy ra.

CSGT bước đầu làm rõ các phương tiện liên quan gồm: ô tô mang BKS 30B-912.XX do Nguyễn Văn M. (SN 1995, trú tại Thanh Hóa) điều khiển; ô tô tải thùng kín mang BKS 29K-125.XX do Nguyễn Văn T. (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển; ô tô tải thùng kín mang BKS 88C-078.XX do Nguyễn Văn A. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển;

Ô tô Honda City màu trắng mang BKS 88A-531.XX do Nguyễn Văn S. (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển, chở 2 người gồm Nguyễn Thị H. (SN 2001, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Phương Th. (SN 2003, trú tại Ninh Bình); ô tô tải mang BKS 29E-491.XX (chưa xác định người điều khiển);

Ô tô mang BKS 29KT-001.XX do Vương V.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển; ô tô mang BKS 29D-063.XX do Trương Văn S. (SN 1990, trú tại Ninh Bình) điều khiển;

Ô tô tải thùng kín mang BKS 29H-286.XX do Nguyễn Văn Q. (SN 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển; ô tô mang BKS 29H-868.XX do Vương Văn T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển;

Ô tô đầu kéo mang BKS 98E-007.XX kéo theo sơ mi rơ-moóc BKS 98R-029XX do Nguyễn Văn B. (SN 1981, trú tại Thái Nguyên) điều khiển.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, 3 người trên ô tô Honda City bị xây xát phần mềm, đang được kiểm tra tại Bệnh viện Phương Đông; các phương tiện đều bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng tổ chức phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên và dưới tuyến Vành đai 3; đồng thời, phối hợp với PC01 – Công an TP Hà Nội giải quyết vụ việc theo quy định.