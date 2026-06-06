Hà Nội:

Ngày 6/6, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự ''Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên phố Nguyễn Chánh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, vào lúc 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S. (66 tuổi, trú tại phường Yên Hòa) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.XX lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng đi Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên, chiếc ô tô bất ngờ mất lái, lao vào 5 ô tô và 3 xe máy đang lưu thông trên đường. Vụ va chạm liên hoàn khiến bà L.T.T.T. (50 tuổi) tử vong, nhiều người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng CSGT đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Công an phường Yên Hòa có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế N.V.S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở.