Sáng 2/11, một người đàn ông chạy băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua Hà Nội, bị ô tô tông tử vong tại chỗ.

Khoảng 6h30 ngày 2/11, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn gần cầu vượt Thường Tín (xã Hồng Vân, Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 18A-747.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội. Khi đến khu vực gầm cầu vượt Thường Tín, xe bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang chạy băng qua đường.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa, tử vong tại chỗ. Ô tô con bị hư hỏng phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, giải quyết vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã và đơn vị quản lý đường cao tốc giải quyết vụ việc.

Theo đại diện Cục CSGT, đơn vị sẽ làm việc với ban quản lý, vận hành đường cao tốc để làm rõ trách nhiệm của lực lượng tuần đường.

Đồng thời, Cục CSGT sẽ có văn bản gửi các đơn vị vận hành đường cao tốc trên toàn quốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.