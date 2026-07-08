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Sáng 8/7, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, hồi 15h30 ngày 29/6, tại Km 19+740 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng Hải Phòng đi Hà Nội (thuộc địa phận xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô.

Các phương tiện trong vụ tai nạn gồm: Ô tô con nhãn hiệu Mercedes biển số 30E-737.XX do anh H.V.B. (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) điều khiển; ô tô con biển số 30K-221.XX do ông A.Q.H. (SN 1965, trú tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) điều khiển (xe có camera hành trình) và ô tô khách biển số 29B-023.XX do anh N.T.T (SN 1982, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) điều khiển.

Hình ảnh vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh chụp màn hình

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con biển số 30E-737.XX vi phạm quy tắc khi chuyển làn đường khi không quan sát, không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau nên đã để xảy ra va chạm.

"Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả của vụ tai nạn", đại diện Cục CSGT nhận định.

Ngoài ra, xe con biển số 30K-221.XX (xe có camera hành trình) cần xem xét tác động của việc va chạm với xe con biển số 30E-737.XX làm va chạm vào dải phân cách gây mất kiểm soát tay lái, dẫn đến va chạm liên hoàn với xe khách biển số 29B-023.XX

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, xe khách biển số 29B-023.XX bị va chạm được xem là tình huống bất khả kháng.

Theo Cục CSGT, người lái xe con biển số 30E-737.XX phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông dẫn đến tai nạn và phải chịu bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hậu quả với các phương tiện đang tham gia giao thông.