Chiều 7/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị đang giải quyết vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 2 người thương vong.

Khoảng 23h30 ngày 6/7, tại Km153+100 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thuộc xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải đang dừng do gặp sự cố và một xe tải đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả, tài xế D.Q.H., người điều khiển xe đang lưu thông, tử vong; phụ xe bị thương.

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai ban đầu của các bên liên quan, cơ quan chức năng xác định chiếc xe tải còn lại gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng trên một phần làn đường xe chạy.

Lái xe khai chỉ đặt một thùng sơn làm vật cảnh báo cách phía sau xe khoảng 50m. Quá trình khám nghiệm hiện trường cũng ghi nhận thùng sơn nằm dưới đầu ô tô tải đã va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: CACC

Khoảng cách quá ngắn

Đại diện Cục CSGT phân tích, 50m là khoảng cách quá gần đối với các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

"Theo quy định hiện hành, khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên đường cao tốc, người điều khiển phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị hoặc biển cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m. Việc này giúp các phương tiện đang lưu thông từ phía sau có đủ thời gian phát hiện, giảm tốc độ và chuyển làn an toàn", đại diện Cục CSGT cho biết.

Đại diện Cục CSGT phân tích, trên đường cao tốc, nơi các phương tiện thường di chuyển với tốc độ cho phép lên đến 120km/h, khoảng cách 50m chỉ tương đương quãng đường xe chạy trong hơn một giây. Đây là khoảng cách quá ngắn để người điều khiển phương tiện phía sau có thể nhận biết tình huống, nhất là trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế.

Người lái xe sẽ không đủ thời gian để đánh giá nguy cơ, giảm tốc độ hoặc chuyển làn tránh chướng ngại vật một cách an toàn. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung hoặc tầm nhìn bị hạn chế, nguy cơ xảy ra va chạm là rất lớn.

Chiếc thùng sơn được dùng làm vật cảnh báo. Ảnh: CACC

Bên cạnh việc xác định người đi trên xe gặp sự cố không đặt cảnh báo đúng quy định khi dừng xe, cơ quan chức năng cũng xác định sơ bộ lái xe điều khiển phương tiện phía sau không chú ý quan sát, dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.