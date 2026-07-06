Sáng 6/7, Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp với Công an xã Phước Hòa khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong, nhiều người khác bị thương.

Ô tô 7 chỗ lật ngửa sau va chạm với xe ben. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ô tô 7 chỗ mang biển số màu vàng chở theo khoảng 6 khách lưu thông trên đường ĐH507 qua địa bàn xã Phước Hòa (TPHCM). Khi đến ngã tư giao nhau với đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (thuộc khu vực Bình Dương cũ), ô tô này va chạm với xe ben.

Sau va chạm, ô tô 7 chỗ bị hất văng, lật ngửa trên bồn cây tiểu cảnh tại giao lộ. Bên trong xe, nhiều hành khách la hét thất thanh.

Người đi đường giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong ô tô. Ảnh: T.H

Ngay sau đó, người đi đường đã cùng nhau đẩy nghiêng chiếc xe để giải cứu những nạn nhân bên trong. Tuy nhiên, một người phụ nữ đã tử vong, những người còn lại bị thương.

Theo người dân tại hiện trường, giao lộ nói trên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, có thể do các phương tiện lưu thông với tốc độ cao khi đường vắng.