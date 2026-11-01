Chris Noth - vai Mr.Big trong loạt phim truyền hình "Sex and the City" của HBO bị 5 phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục song ông phủ nhận. Cũng vì chuyện này, Chris Noth bị Sarah Jessica Parker từ mặt.

Trong loạt phim truyền hình Sex and the City của HBO và phần hậu truyện And Just Like That, Chris Noth đóng vai Mr.Big - chồng của Carrie do Sarah Jessica Parker đóng.

Liên tiếp bị 5 phụ nữ tố tấn công tình dục

Năm 2021, Chris Noth bị hai phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục. Hai người phụ nữ vốn không quen biết nhau vào thời điểm đó đã lên tiếng sau khi nam diễn viên quảng bá cho phần hậu truyện của Sex and the City mang tên And Just Like That.

Chris Noth và Sarah Jessica Parker trong "Sex and the City". Ảnh: HBO

Theo The Guardian, vào thời điểm các cáo buộc mới nổ ra, Chris Noth đã kịch liệt phủ nhận trong một tuyên bố gửi tới The Hollywood Reporter, gọi những lời tố cáo là "hoàn toàn sai sự thật". "Những câu chuyện này có thể xảy ra từ 30 năm trước hoặc 30 ngày trước - không có nghĩa là không - đó là ranh giới mà tôi chưa bao giờ vượt qua. Những cuộc gặp gỡ đó đều có sự đồng thuận. Thật khó để không đặt câu hỏi về thời điểm những câu chuyện này xuất hiện. Tôi không biết chắc tại sao chúng lại nổi lên vào lúc này nhưng tôi biết chắc một điều: Tôi không hề tấn công những người phụ nữ này", Chris Noth nói.

Một tuần sau đó, 3 người phụ nữ khác cũng lên tiếng tố cáo nam diễn viên tấn công tình dục họ. Tuy nhiên, Chris Noth khẳng định mọi mối quan hệ tình dục của mình đều dựa trên sự "đồng thuận".

Nam diễn viên sau đó bị công ty quản lý A3 Artists Agency chấm dứt hợp đồng và cắt vai chính trong loạt phim The Equalizer của đài CBS. Một cảnh quay của anh trong vai Mr. Big cho tập cuối mùa 1 của And Just Like That cũng bị HBO Max cắt bỏ trước khi lên sóng vào đầu năm 2022.

Tới tháng 8/2023, nam diễn viên đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nổ ra các cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ông công khai vào tháng 12/2021. Trò chuyện với USA Today vào ngày 8/8, Chris Noth một lần nữa thừa nhận hành vi ngoại tình nhưng phủ nhận cáo buộc của hai người phụ nữ về hai sự việc riêng biệt mà họ cho là xảy ra vào năm 2004 và 2015.

"Tôi đã phản bội vợ, điều đó thật sự tàn khốc đối với cô ấy và chẳng hay ho gì. Nhưng điều đó không phải là một tội ác. Bạn tự đưa ra cho mình những lời bào chữa giống như bao người đàn ông khác, rằng đó chỉ là một cuộc vui qua đường, chẳng làm hại đến ai cả. Sẽ chẳng ai biết chuyện này đâu và tình dục mang lại khoái cảm. Và đột nhiên có nhiều người muốn lên giường với bạn. Kiểu như: 'Chà, mình sẽ không có cơ hội này lần nữa đâu", ông thú nhận.

Chris Noth nói thêm: "Có những chi tiết bịa đặt thêm thắt vô cùng nực cười, hoàn toàn vô căn cứ. Và tôi không thích nói về chuyện này vì hễ tôi mở lời là ai đó lại chộp lấy một phần câu nói để giật tít và tôi không muốn các con nhìn thấy những thứ đó".

Tình bạn kết thúc

Chris Noth hiện tại ở tuổi ngoài 70. Ảnh: FBNV

Theo Variety, tháng 1/2026, 5 năm sau ồn ào liên quan đến đời tư, Chris Noth cho biết tình bạn với Sarah Jessica Parker đã chấm dứt. Cả hai từng là bạn diễn ăn ý trong nhiều năm của loạt phim Sex and the City với hai vai diễn biểu tượng Mr. Big và Carrie Bradshaw.

Tình bạn của họ bắt đầu rạn nứt sau khi nam diễn viên tỏ thái độ đồng tình với một bình luận trên Instagram có nội dung "đồ khốn SJP" (ám chỉ tên viết tắt của Parker). Nam diễn viên sau đó giải thích rằng đó chỉ là một bình luận "bộc phát, mang tính châm biếm nhẹ".

Nam diễn viên cho biết phản ứng của Sarah Jessica Parker trước các cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào anh đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ cá nhân lẫn công việc giữa hai người. "Chúng tôi không còn là bạn bè, tôi nghĩ điều đó quá rõ ràng. Thật buồn, thật đáng thất vọng và gây bất ngờ bởi bạn cần gọi điện và nghe câu chuyện từ phía tôi. Bạn đã quen biết tôi nhiều năm và chúng ta làm việc cùng nhau suốt ngần ấy năm trời", nam diễn viên nói.

Chris Noth sinh năm 1954, được biết đến nhiều nhất khi đóng loạt phim truyền hình Sex and the City phát sóng từ năm 1998 đến 2004. Trong phần tiếp theo And Just Like That, tập đầu tiên cho thấy Mr.Big (Chris Noth) hạnh phúc khi kết hôn với Bradshaw (Sarah Jessica Parker) nhưng sau đó chết vì đau tim khi tập thể dục trên chiếc xe đạp Peloton.

Chris Noth trong trailer kỷ niệm 25 năm lên sóng của 'Sex and the City':