Lee Yi Kyung đến Việt Nam trong hơn 1 tuần qua để tham gia buổi công chiếu và chuỗi cine-tour cho dự án Mẹ ơi, về nhà do anh đóng chính vừa ra rạp.

Lee Yi Kyung đóng chính trong dự án hợp tác "Việt - Hàn".

Lee Yi Kyung trở thành tâm điểm của các buổi giao lưu nhờ sự thân thiện và gần gũi. Nam diễn viên xứ Hàn chủ động chụp ảnh cùng khán giả và nhiệt tình tương tác trong suốt chương trình.

Tình cảm của khán giả Việt khiến Lee Yi Kyung và dàn diễn viên xúc động. Nhận món quà là những chiếc nón lá đậm bản sắc văn hóa Việt Nam do fan tự tay trang trí, tài tử thích thú đội ngay lên đầu và mang theo trong suốt sự kiện.

Anh cũng khiến mọi người hò reo khi chuẩn bị sẵn một số câu tiếng Việt ghi trên lòng bàn tay để giao tiếp như: "Em đẹp quá" hay "Em ăn cơm chưa?".

Lee Yi Kyung đội nón lá, thân thiện giao lưu cùng fan Việt.

Chia sẻ với VietNamNet, Lee Yi Kyung tiết lộ đây là lần đầu tiên sang nước ngoài đóng phim, đồng thời là lần đầu hợp tác với các diễn viên Việt.

Điều khiến tài tử áp lực nhất là ngôn ngữ vì nhân vật của anh phải nói 1 số câu tiếng Việt. Trong khi đó, 2 bạn diễn của anh là Hoàng Yến Chibi và Minh Hà đều là người bản địa nên không tránh khỏi việc “khớp” trên phim trường.

Thông qua quá trình làm việc, anh cảm nhận được văn hóa, con người Việt Nam thân thiện, chu đáo từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Clip Lee Yi Kyung chia sẻ ấn tượng về Việt Nam

“Mọi người quan tâm, chăm sóc tận tình nên tôi không cảm thấy khó khăn trong bất cứ việc gì. tôi thích nghi nhanh chóng, xem đây như 1 gia đình”, anh kể.

Lee Yi Kyung sinh năm 1989, là con trai của ông Lee Ung Beom - cựu CEO của LG Innotech. Dù xuất thân gia đình tài phiệt, anh chọn tự lập, làm thêm nhiều nghề trước khi theo đuổi nghệ thuật.

Tài tử hoạt động diễn xuất đến nay đã 15 năm, nỗ lực từ vai phụ đến thứ chính rồi vai chính màn ảnh. Anh ghi dấu qua nhiều tác phẩm như: Bỗng dưng trúng số, Cô đi mà lấy chồng tôi, Hậu duệ mặt trời… Diễn viên quan niệm con đường phía trước còn rất dài nên anh cho phép mình học hỏi, trải nghiệm.

Gia thế giàu có, Lee Yi Kyung vẫn nỗ lực tự thân. Anh luôn đối diện nỗi bất an, lo lắng và cố gắng vượt qua.

Lee Yi Kyung nhìn nhận từ trẻ tới nay luôn đối diện mỗi ngày với nỗi bất an. Có lúc anh hoài nghi bản thân, cảm giác sự nghiệp chông chênh. Nếu trước đây, anh lo lắng, suy nghĩ tiêu cực thì giờ mọi thứ được kiểm soát tốt hơn.

“Tôi học cách chấp nhận, xem nó như 1 phần của cuộc sống. Đôi lúc tôi tận hưởng cảm giác ấy, bởi đó là động lực để mình tiếp tục cố gắng hơn nữa”, anh nói.

Giai đoạn bế tắc, tài tử tìm thấy điểm tựa bên gia đình và ê-kíp. Nhờ tình cảm và động viên của mọi người, anh vực dậy và tự mình học cách đối diện vấn đề để đi qua những khó khăn.

Phim "Mẹ ơi, về nhà" của Lee Yi Kyung hỗ trợ nạn nhân da cam Ê-kíp phim Mẹ ơi, về nhà vừa công bố chiến dịch cộng đồng "1 tấm vé - 1 hy vọng", hướng tới Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) và kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam (1961-2026). Ngoài khoản đóng góp ban đầu trị giá 100 triệu đồng, dự án sẽ trích một phần doanh thu từ mỗi vé xem phim để gây quỹ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, cải thiện sinh kế và điều kiện sống cho các gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Đại diện ê-kíp cho biết chiến dịch xuất phát từ sự đồng điệu giữa câu chuyện trong phim và những số phận ngoài đời thực. Nhà làm phim bày tỏ hy vọng bộ phim có thể trở thành một "vòng tay an ủi", dù nhỏ bé, dành cho các nạn nhân và gia đình họ. Mẹ ơi, về nhà kể về Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), một chàng trai Hàn Quốc được người phụ nữ Việt Nam tên Diễm Hạnh (Minh Hà) cưu mang khi còn nhỏ. Sau khi mẹ nuôi qua đời, anh mang hũ tro cốt trở về Việt Nam để thực hiện tâm nguyện của bà, đồng thời tìm lại cội nguồn và chữa lành những tổn thương trong chính mình.

Ảnh, clip: BH, ĐPCC