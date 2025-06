Hạng mục Phim Châu Á dự thi và Chương trình Toàn cảnh điện ảnh Châu Á (Panorama Of Asian Cinema) - chương trình mới ra mắt của DANAFF năm nay, có nhiều tác phẩm quốc tế chọn DANAFF là nơi “World premiere” (công chiếu lần đầu) và International Premiere (công chiếu quốc tế đầu tiên).

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, 2025 (DANAFF III) do UBND thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức diễn ra từ 29/6-5/7. Thu hút được nhiều bộ phim công chiếu quốc tế lần đầu là một tiêu chuẩn làm nên thương hiệu liên hoan phim và lần này các nhà làm phim trong khu vực đã quyết định chọn DANAFF để ra mắt tác phẩm mới nhất của mình, cho thấy uy tín của sự kiện ở lần thứ 3 tổ chức.

"Family Secrets" tranh giải tại hạng mục Phim Châu Á dự thi.

Hạng mục Phim Châu Á dự thi đáng chú ý có Family Secrets - bộ phim có sự tham gia của Kim Hye-eun, ngôi sao từng tham gia các phim như Tầng lớp Itaewon hay Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt.

Một bộ phim khác là How to forget you của đạo diễn Nhật Bản - Yu Sakudo - nhà làm phim từng có tác phẩm đoạt giải tại LHP Venice cũng tham gia hạng mục Phim Châu Á dự thi. "Ẩn số” thú vị tại DANAFF III là phim The Father của Mông Cổ - nơi có nền điện ảnh ít khi được nhắc đến trên bản đồ nghệ thuật thứ bảy. Một đại diện khác của Đông Nam Á là Out of Order của Philippines cũng sẽ lần đầu được giới thiệu tại DANAFF III.

Kim Hye-eun nổi tiếng với phim "Tầng lớp Itaewon".

Trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh Châu Á, đáng chú có 2 tác phẩm của Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên công chiếu toàn cầu tại DANAFF, đó là My Friend is a Murderer và Extreme Family của Hàn Quốc. Hai bộ phim giải trí có sự góp mặt của những ngôi sao như: Ilhwa Lee (Reply 1988) và Ji Seung Hyun (Hậu duệ mặt trời) chắc chắn sẽ đem lại cho khán giả những phút giây thú vị. Đặc biệt, Ji Seung Hyun cũng sẽ có mặt tại buổi chiếu phim My Friend is a Murderer để giao lưu với khán giả của DANAFF.

Ji Seung Hyun của 'Hậu duệ mặt trời' sắp tới Việt Nam.

Các tác phẩm Lotus Kitchen, Mommy, Souzoku và Niihama Hikari Story: The Blue Lion (Nhật Bản) đều là một lát cắt cuộc sống tươi mới, có thể là câu chuyện trong gia đình, những vấn đề xã hội, văn hóa ẩm thực trong xã hội hiện đại...

Ngoài ra còn có Yêu từ cái nhìn đầu tiên (Love in Viet Nam) - bộ phim hợp tác Việt – Ấn với sự tham gia của diễn viên Khả Ngân khắc họa một câu chuyện tình lãng mạn mà còn tôn vinh vẻ đẹp cảnh sắc, con người và văn hóa Việt Nam, hướng đến giới thiệu hình ảnh đất nước tươi đẹp với khán giả quốc tế. Tác phẩm được giới thiệu tại LHP Cannes 2024 và sẽ chính thức công chiếu lần đầu tiên cũng như ra mắt khán giả Việt Nam tại DANAFF III.

Diễn viên Khả Ngân đóng chính phim "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" (Love in Viet Nam).

Dưới góc nhìn của ê-kíp sản xuất quốc tế, Love in Vietnam tái hiện nhiều vùng đất Việt Nam trong đó có Đà Lạt – Lâm Đồng thông qua lăng kính điện ảnh hiện đại, trẻ trung và giàu cảm xúc. Bộ phim được kỳ vọng sẽ mở đường cho nhiều dự án hợp tác trong tương lai, đồng thời tạo đà thúc đẩy phát triển du lịch gắn với điện ảnh tại Việt Nam.

BTC cho biết ông Park Kwang Su - Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan và ông Park Kwang Su - Chủ tịch LHP Busan sẽ trở lại Đà Nẵng để tham dự Liên hoan phim Châu Á lần thứ III. Là gương mặt gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc, Park Kwang Su tiếp tục đồng hành cùng DANAFF với tư cách khách mời, mang đến những chia sẻ và bài học kinh nghiệm quý giá cho mùa liên hoan năm nay.

Đặc biệt, phim Black Republic (1990) - tác phẩm tiêu biểu thể hiện rõ phong cách điện ảnh tối giản, giàu chiều sâu xã hội của Park Kwang Su cũng sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc tại DANAFF III.

Nhiều sao Hàn và nhiều phim Hàn đình đám sẽ ra mắt trong khuôn khổ chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc tại DANAFF III.

Năm nay, DANAFF III mở rộng quy mô với nhiều điểm đổi mới: thời gian diễn ra kéo dài 7 ngày thay vì 5 ngày như trước; tổng số phim chiếu tăng lên hơn 100 phim với 200 suất chiếu tại các cụm rạp Lê Độ, CGV, Galaxy, Lotte Đà Nẵng từ ngày 24/6. Khán giả có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu với các diễn viên, đạo diễn nổi tiếng.

Trích đoạn phim "Hậu duệ mặt trời" (nguồn: KBS)

Quỳnh An

Ảnh: BTC, IMDB