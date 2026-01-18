Bị phạt giao thông vốn đã đủ khiến nhiều tài xế không mấy vui vẻ. Chỉ một lỗi nhỏ như vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ vài km/giờ, chưa gây tai nạn, các tài xế tại California, Mỹ lại nhận thông báo gửi về yêu cầu nộp tới hàng trăm USD với nhiều khoản phụ phí khác.

Theo phản ánh của kênh CBS News được trang Carscoops dẫn lại, điều gây bức xúc là mức phạt gốc chỉ chiếm phần nhỏ, còn số tiền tăng vọt đến từ hàng loạt phụ phí âm thầm, gần như không liên quan đến giao thông hay mức độ vi phạm.

Theo đó, mỗi vé phạt giao thông tại California đang bị cộng thêm gần một chục khoản phí. Có trường hợp, vé vượt đèn đỏ 100 USD (2,63 triệu đồng) tăng lên 486 USD (12,8 triệu đồng) sau khi cộng đủ phụ phí.

Tài xế Kris Kahrs cho biết, cô choáng váng khi xem bảng kê chi tiết bởi chỉ một phần rất nhỏ số tiền cô nộp thực sự là tiền phạt ban đầu. “Cảm giác như họ đang cố che giấu điều gì đó”, cô nói.

Tài xế bất ngờ vì phải trả phí bảo tồn cá trong vé phạt vi phạm giao thông

Đáng chú ý, nhiều khoản phí không liên quan đến giao thông, trong đó có tiền đóng cho Quỹ Bảo tồn cá và động vật hoang dã. Dù mục tiêu có thể chính đáng, việc thu tiền từ các lỗi giao thông nhỏ khiến không ít người cảm thấy khó chấp nhận. Các khoản này lại được gộp chung, khiến người dân tại đây khó biết mình đang trả tiền cho mục đích gì.

Gần 10 năm trước, kiểm toán bang California từng chỉ ra hệ thống phí phạt này mang tính tùy tiện, không phản ánh mức độ vi phạm và chủ yếu nhằm bù đắp ngân sách cho các chương trình khác. Dù đã có khuyến nghị cải tổ, đến nay hệ thống này vẫn chưa thay đổi.

Theo các tổ chức vận động, tài xế thu nhập thấp là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các khoản phạt bị “đội” nhanh chóng vượt quá khả năng chi trả, dẫn đến phí trễ hạn, tiền phạt bổ sung và nguy cơ bị treo bằng lái.

“Cách làm này kém hiệu quả, vì người dân không thể trả những khoản tiền họ không có”, kiểm toán viên bang nhận định.

Dù giới chức California nói muốn xây dựng hệ thống công bằng và minh bạch, thực tế cho thấy một lỗi giao thông nhỏ vẫn có thể biến thành gánh nặng tài chính lớn, đặc biệt với những người ít khả năng chi trả nhất.

