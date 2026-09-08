Chiều 8/9, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bé gái 32 tháng tuổi - nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) hiện tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bé gái gần 3 tuổi đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: A.X

Theo bệnh viện, bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết xây xát, tổn thương phần mềm ở vùng đầu, mặt, thân mình và các chi. Khi nhập viện, nhịp tim bệnh nhi khoảng 180 lần/phút, SpO2 duy trì 98%.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương đầu - mặt, chấn động não và tổn thương phần mềm đa vùng do tai nạn giao thông.

Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận xuất huyết nội sọ, không phát hiện phù não hay tổn thương choán chỗ. Các phim X-quang cũng chưa phát hiện tổn thương xương.

Bệnh nhi được truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát tri giác, mạch, huyết áp, nhịp thở cùng độ bão hòa oxy trong máu. Các vết thương phần mềm cũng được xử lý, chăm sóc.

Sau điều trị ban đầu, tình trạng sức khỏe của bé có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Hoàng Anh

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 8h15 cùng ngày, ô tô tải BKS 29H-890.XX lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa. Khi đến khu vực ngã tư Cổng 11 (phường Phước Tân, TP Đồng Nai), ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 60F2-415.XX do người phụ nữ điều khiển chở theo 3 trẻ em.

Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ và 2 trẻ em tử vong tại chỗ.

Bé gái gần 3 tuổi còn lại bị thương nặng, được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu.