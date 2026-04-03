Chiều 3/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt 76,9 triệu đồng đối với tài xế điều khiển ô tô "nẹt pô phun lửa" trên đại lộ Đông Tây.

Trước đó, Phòng CSGT phát hiện clip ghi lại cảnh xe ô tô BKS 48A-189.xx lưu thông trên đại lộ Đông Tây (đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột) có hành vi hạ thấp gầm, rú ga liên tục, tạo tia lửa phát ra từ ống xả.

Qua xác minh, chủ phương tiện và cũng là người điều khiển xe là anh Ngô Xuân Gi. (SN 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng).

Tại cơ quan công an, anh Gi. thừa nhận đã điều khiển xe thực hiện hành vi trên vào khoảng 17h45 ngày 16/3, đồng thời thuê người quay video, chỉnh sửa để đăng tải lên mạng xã hội.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định tài xế này vi phạm nhiều quy định về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, người điều khiển phương tiện tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với giấy đăng ký; rú ga liên tục gây mất trật tự.

Ngoài ra, hệ thống giảm thanh trên xe không có tác dụng, không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải và tiếng ồn; tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực.

Bên cạnh việc phạt tiền, tài xế bị buộc khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện và thực hiện đăng kiểm lại trước khi đưa xe tham gia giao thông