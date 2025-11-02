Tài xế là một người đàn ông 43 tuổi, khai với cảnh sát rằng anh ta đã kích hoạt chế độ lái tự động Autopilot và ngủ quên sau đó.

Theo Sở Cảnh sát South Barrington, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tuần tra đỗ sát lề, đèn khẩn cấp bật sáng. Cú đâm mạnh khiến phần đuôi xe Ford bị biến dạng nặng, cụm đèn hậu bị bung ra. Hai cảnh sát và cả tài xế xe Tesla đã được đưa vào bệnh viện địa phương, may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã xuất viện.

Xe cảnh sát hiệu Ford Explorer bị nát đuôi sau cú đâm trực tiếp từ chiếc xe điện Tesla. Ảnh: Carscoops

Cảnh sát cho biết thêm, trong xe Tesla có một khẩu súng đã nạp đạn, nhưng chủ xe không có thẻ định danh sở hữu súng (FOID) hợp lệ. Anh ta ngay lập tức bị bắt giữ, đối mặt cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép và vi phạm quy định không giảm tốc, không nhường làn khi đi qua khu vực có xe khẩn cấp.

Tesla hiện chưa xác nhận hệ thống Autopilot có thực sự được kích hoạt trong thời điểm va chạm hay không. Theo quy định của hãng, Autopilot chỉ là chế độ hỗ trợ lái, giúp xe tự điều chỉnh vô lăng, ga và phanh trong một số tình huống, nhưng người lái vẫn phải giữ tay trên vô lăng và giám sát liên tục.

Các xe Tesla đời mới có gắn camera theo dõi hành vi tài xế. Nếu người lái rời mắt khỏi đường hoặc không phản ứng trong thời gian dài, hệ thống sẽ phát cảnh báo, thậm chí tự giảm tốc và tấp vào lề. Tuy nhiên, nhiều người đã từng tìm cách “đánh lừa” cơ chế giám sát, dẫn tới tai nạn.

Vụ việc trên tại bang Illinois không phải trường hợp đầu tiên. Năm 2023, tại California, một tài xế Tesla Model 3 cũng bị cáo buộc ngủ gật khi Autopilot đang bật, khiến xe đâm vào dải phân cách. Năm 2021, Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc Mỹ (NHTSA) từng mở hàng loạt cuộc điều tra liên quan tới hơn 700 vụ va chạm có sử dụng Autopilot, trong đó nhiều trường hợp xe Tesla không phát hiện được xe cảnh sát hoặc xe cứu hỏa đang dừng.

Vụ việc lần này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn và giới hạn của các hệ thống hỗ trợ lái bán tự động. Dù Tesla khẳng định công nghệ của họ giúp giảm rủi ro tai nạn, song các chuyên gia nhấn mạnh: “Autopilot không thay thế tài xế – nó chỉ nhắc bạn đừng quên mình vẫn đang cầm lái.”

Theo Carscoops

