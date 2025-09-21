Ngày 21/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Hùng Vương (49 tuổi, trú xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Điều tra viên đang lấy lời khai từ Võ Hùng Vương. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h50 ngày 17/9, Võ Hùng Vương điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Gia Lai – Đắk Lắk.

Khi đến Km1760+700 (đoạn qua xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk), xe tải do Vương cầm lái va chạm với xe máy do anh Nguyễn Anh Tiến (45 tuổi) điều khiển, chở theo anh Nguyễn Văn Thắm (39 tuổi), cùng trú tỉnh Đồng Tháp.

Cú va chạm mạnh khiến anh Thắm tử vong tại chỗ, còn anh Tiến bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau tai nạn, Vương lái xe rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Võ Hùng Vương là người gây ra vụ việc nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Vương khai sau va chạm đã dừng xe cách hiện trường khoảng 50m để quan sát, nhưng do thấy nhiều người tụ tập, sợ bị hành hung nên bỏ đi. Kết quả kiểm tra cho thấy Vương âm tính với nồng độ cồn và ma túy.