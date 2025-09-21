Khuya 20/9, lực lượng chức năng thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã phối hợp với Công an xã Phước Thành, các đơn vị liên quan tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm 3 mẹ con tử vong.

Chiếc xe biến dạng sau va chạm với xe máy chở 3 mẹ con. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, chị N.T.T.V (SN 1989, ngụ xã An Long, TPHCM) điều khiển xe máy chở theo hai người con trai là N.H.L (6 tuổi) và N.T.T (3 tuổi) trên đường.

Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM), xe máy xảy ra va chạm mạnh với ô tô con do tài xế N.Đ.T.N (SN 1993, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) điều khiển.

Sau va chạm, ô tô mất lái lao vào lô cao su bên đường, 3 nạn nhân trên xe máy bị hất văng quanh hiện trường.

Vụ việc khiến chị V. và cháu L. tử vong tại hiện trường, cháu T. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong. Tài xế N. cũng được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Giáo để cấp cứu trong tình trạng bị thương.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 3 mẹ con tử vong. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận, sau va chạm, ô tô bị biến dạng phần đầu và đuôi, nằm kẹt giữa hai cây cao su bên đường, còn xe máy của nạn nhân cũng bị tông văng vào gốc cây gần đó.