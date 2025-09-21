Hôm nay (21/9), Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 mẹ con tử vong thương tâm.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đang xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế gây tai nạn về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Xe ô tô biến dạng sau khi tông trúng 3 mẹ con đi xe máy. Ảnh: T.T

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V. (SN 1989, ngụ xã An Long, TPHCM) điều khiển xe máy chở theo hai người con trai là cháu N.H.L. (6 tuổi) và cháu N.T.T. (3 tuổi) trên đường.

Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM) thì bị xe ô tô con do tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) điều khiển tông trúng.

Sau va chạm, chiếc xe ô tô mất lái lao vào lô cao su bên đường, 3 nạn nhân trên xe máy bị hất văng quanh hiện trường.

Vụ việc khiến chị V. và cháu L. tử vong tại hiện trường, cháu T. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm 3 mẹ con tử vong. Ảnh: T.T

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Nam khi điều khiển ô tô từ đường phụ ra đường chính đã không nhường đường cho xe của chị V.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế Nam là 50mg/100ml.