Sáng 17/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết công an xã đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc tài xế nghi đột quỵ, tử vong khiến xe lao xuống ruộng. Nạn nhân là ông N.M.Ph. (57 tuổi, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An), làm nghề lái xe dịch vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 cùng ngày, ông Ph. điều khiển ô tô từ xã Tân Phú đến xã Nghĩa Đồng để đón khách. Khi di chuyển được khoảng 1km, ông Ph. có dấu hiệu bất tỉnh, khiến xe mất lái và lao xuống ruộng bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.Hoà

Hành khách đi cùng xe sau đó thông báo cho nhân viên Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng và đưa ông Ph. đến trạm để cấp cứu.

Tuy nhiên, nhân viên y tế kiểm tra và xác định ông Ph. đã tử vong, không còn dấu hiệu sinh tồn. Nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đến cơ sở y tế.

Trạm Y tế xã Nghĩa Đồng sau đó báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan công an đồng thời liên hệ gia đình đưa thi thể ông Ph. về nhà lo hậu sự.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô bị hư hỏng. Một số cột mốc giao thông ven đường cũng bị phương tiện húc đổ trước khi lao xuống ruộng.