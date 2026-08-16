Ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đoạn thuộc phường Hạ Long vào ngày 21/3.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20h tối 21/3, Đào Công Huy (SN 2009) cùng 15 đối tượng khác đều trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh điều khiển 8 xe máy hẹn nhau đến tụ tập tại khu đô thị Phương Đông.

Nhóm thanh thiếu niên và phương tiện vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Tại đây, các đối tượng rủ nhau đi thành phố Hạ Long (cũ) để “lượn đường”. Trước khi đi thì tất cả 8 xe máy đều tháo BKS để tránh bị phát hiện.

Quá trình di chuyển, nhiều thời điểm các đối tượng đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu. Trong đó, Huy 4 lần điều khiển xe bốc đầu, những xe còn lại khi thấy đều hưởng ứng, cổ vũ đi theo.

Các đối tượng đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đi xe bốc đầu, quay livestream. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ tài liệu, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với Đào Công Huy và 12 đối tượng khác về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đối với T.D.K, Đ.H.P, T.X.T đều chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội “Gây rối trật tự công cộng” nên cơ quan CSĐT chuyển tài liệu đến Phòng CSHS để xử lý hành chính theo quy định.

Ngoài việc bị xử lý hình sự, nhóm đối tượng trên phải chịu trách nhiệm về hành vi điều khiển xe không gắn biển số xe, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định.

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