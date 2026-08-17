Sáng 17/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy xảy ra trước cửa số nhà 233 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, xe máy mang BKS 29BD-070.XX do một người phụ nữ điều khiển, chở theo một cháu nhỏ, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi Ngã Tư Sở.

Đến địa điểm trên, xe máy va chạm với xe buýt mang BKS 29B-208.XX. Hậu quả, cháu bé tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Xe máy va chạm với xe buýt mang BKS 29B-208.XX. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với Công an phường Khương Đình giải quyết vụ tai nạn.

Ảnh: Đình Hiếu

Vụ tai nạn khiến hầm chui Thanh Xuân và đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc kéo dài. Công an phường Khương Đình đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.