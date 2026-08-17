An Giang:

Sáng 17/8, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông vừa có báo cáo ban đầu về vụ cháy xảy ra trên địa bàn xã Kiên Lương.

Lực lượng chức năng xử lý vụ hỏa hoạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 16/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn nhà ở tổ 4, ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương.

Phát hiện cháy, người dân hô hoán, nhanh chóng thoát ra ngoài và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, rồi lan sang căn nhà liền kề.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông phối hợp các lực lượng liên quan điều nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông phối hợp lực lượng PCCC&CNCH cùng các lực lượng liên quan điều nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 2 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, 2 căn nhà có kết cấu mái tôn, khung sắt, tường gạch bị cháy, đổ sập; nhiều vật dụng, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nhiều tài sản bị trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: CTV

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi 2 căn nhà, 3 xe máy cùng nhiều tài sản được các gia đình tích góp trong nhiều năm. Thiệt hại về tài sản hiện chưa được thống kê cụ thể.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau vụ hỏa hoạn.