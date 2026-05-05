Ngày 5/5, lãnh đạo xã Hải Quang (tỉnh Ninh Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, tại tuyến đường bộ ven biển đoạn hướng về khu vực nhà thờ đổ thuộc địa bàn xã Hải Quang, một ô tô nhãn hiệu BMW mang BKS 18C.180xx đã xảy ra va chạm với xe máy do ông T. (trú xã Hải Quang) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng xuống mương nước bên đường dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo xã Hải Quang cho biết thêm, ông T. là nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ).

Thời điểm xảy ra tại nạn, trên xe ô tô có 4 người. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô tên K. (trú xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện và mời lên làm việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.