Tối 5/5, lãnh đạo xã Hải Quang thông tin, lực lượng công an đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường bộ ven biển thuộc địa phận xóm Nam Châu, xã Hải Quang.

Theo đó, khoảng 8h45 cùng ngày, ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển ô tô BMW mang BKS 18C-180.xx di chuyển theo hướng từ xã Hải Hưng đi xã Hải Tiến xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 18E1-65xx do ông Vũ Khắc Tr. (SN 1959, trú tại xã Hải Quang) điều khiển theo chiều ngược lại.

Ô tô BMW tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: P.Đ.

Cú va chạm mạnh khiến ông Tr. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Công an xã Hải Quang đã báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đồng thời, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Phòng Cảnh sát giao thông và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Theo lãnh đạo xã Hải Quang, tài xế Kiên từng công tác tại Huyện đoàn Hải Hậu (cũ) một thời gian, sau đó nghỉ việc. Còn ông Tr. là nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ).

Cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.