Theo thông tin từ thờ Thai Rath, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra vào đêm 13/4, khi một tài xế say rượu điều khiển xe bán tải lấn sang làn đường ngược chiều và tông vào chiếc xe chở 4 cầu thủ bóng đá trẻ của trường Mahathai Suksa Thabom ở huyện Chiang Khan, tỉnh Loei. Cú va chạm khiến cả 4 em đều bị thiệt mạng.

Tờ Siam Sport cung cấp thêm, chiếc xe máy chở 4 cầu thủ trẻ di chuyển từ thị trấn Chiang Khan về nhà ở Ban Tha Bom, thì bị một xe bán tải đi từ hướng ngược lại va chạm mạnh tại một khúc cua.

Chiếc xe bán tải đã kéo lê xe máy hơn 200m, trước khi bốc cháy. Vụ tai nạn khiến những người trên xe máy bị văng ra nhiều hướng khác nhau, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa tới bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi.

Trường Mahathai Suksa Thabom đã đăng tải thông điệp gửi lời chia buồn sau sắc vì mất mát đau lòng này:

“Ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên trường Mahathai Suksa Thabom xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình 4 cựu học sinh đã qua đời – các em được coi là nguồn lực thể thao quý giá của trường và cộng đồng, sau sự mất mát đau lòng vào thứ Hai, ngày 13/4/2026”.