MU tổng thể có chuỗi kết quả tốt dưới thời Michael Carrick, với 7 thắng, 2 hòa và 2 thua, đang tạm xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh.

Carrick bị đặt dấu hỏi liệu có thực sự là người phù hợp dẫn dắt lâu dài MU, sau thất bại trước Leeds. Ảnh: Teamtalk

Dù vậy, liệu Carrick có phải là người phù hợp để nâng tầm MU, đưa họ trở lại nơi thuộc về, một lần nữa được đặt ra, sau trận thua 1-2 Leeds ở vòng 32 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay (14/4).

Có những đánh giá rằng, HLV 44 tuổi làm tốt, nhưng để tạo nên bước đột phá mạnh mẽ cho MU thì CLB vẫn cần một người cá tính và tầm cỡ hơn.

Theo Givesport, Sir Jim Ratcliffe và INEOS một mặt ghi nhận công sức của Carrick, cũng như việc cựu tiền vệ được dàn sao MU ủng hộ, nhưng bên cạnh đó vẫn hướng đến việc tìm kiếm một thuyền trưởng lâu dài cho đội.

Thuyền trưởng trẻ Nagelsmann được cho mở cửa ngồi 'ghế nóng' ở Old Trafford. Ảnh: X M.U Forever

Sau khi danh sách ứng viên rút gọn bị thu hẹp lại, do HLV Ancelotti, Thomas Tuchel lần lượt cam kết với tuyển Brazil và Tam sư, hay Luis Enrique ưu tiên ở lại Paris,… nguồn trên cho biết, MU liên hệ đàm phán với nhà cầm quân trẻ tuổi tài cao – Julian Nagelsmann.

HLV 38 tuổi hiện tập trung tối đa cùng tuyển Đức cho mục tiêu chinh phục cúp vàng World Cup 2026, nhưng được cho cởi mở với việc gia nhập MU, sẵn sàng bước vào thử thách mới ở Old Trafford, nếu quyết định quay lại dẫn dắt một CLB.

Lãnh đạo MU đánh giá cựu thuyền trưởng Bayern Munich là mục tiêu khả thi để dẫn dắt đội từ hè này và sẽ đẩy mạnh đàm phán với đội ngũ của Nagelsmann trong thời gian tới đây.