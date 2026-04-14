“Với Barcelona, rất ít kết quả, gần như không có. Có thể xem là đã an bài”. Giuliano Simeone tuyên bố tại Camp Nou tuần trước, khi cùng Atletico Madrid thắng 2-0.

Một lời nhắc nhở xuất phát từ “dòng máu Simeone” hơn là từ lịch sử giải đấu. Ở Champions League, chỉ duy nhất một lần có đội khách lật ngược tình thế sau khi bị dẫn 2 bàn lượt đi trên sân nhà.

Rashford từng làm nên lịch sử cùng MU. Ảnh: PA

Đó không phải Barca, nhưng nhân vật chính của kỳ tích ấy hiện đang khoác áo đội bóng xứ Catalunya. Anh là Marcus Rashford.

Ở vòng 1/8 mùa giải 2018/19, MU chạm trán PSG. Đội bóng Anh, trong giai đoạn hậu Alex Ferguson, tưởng như đã hết hy vọng khi thua 0-2 tại Old Trafford.

Nhưng tại Parc des Princes, “Quỷ đỏ” đã hồi sinh dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer. Romelu Lukaku ghi 2 bàn thắng quan trọng để đưa trận đấu về thế mong manh (Juan Bernat ghi bàn cho PSG).

Phút 94, Presnel Kimpembe để bóng chạm tay trong vòng cấm. Rashford thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-1, đưa đội Anh vào tứ kết.

“Chúng tôi luôn tin tưởng”, Solskjaer nói sau trận đấu, trong bối cảnh luật bàn thắng sân khách khi đó vẫn còn áp dụng (hiện đã bị loại bỏ).

Đó không chỉ là một cuộc lội ngược dòng, mà là lịch sử Champions League. Điều chưa từng xảy ra trước đó và cũng chưa lặp lại kể từ sau. Những màn lật ngược khi đội khách bị dẫn 1 bàn thì đã có – tổng cộng 6 lần trong lịch sử giải đấu.

Barca mơ kỳ tích

“Trong hiệp 2, họ cố gắng rút ngắn tỷ số, nhưng chúng tôi đã có thể nâng lên 2-0, kiểm soát trận đấu và giữ bình tĩnh để mang về lợi thế tốt, dù biết rằng trận lượt về sẽ rất khó khăn”. Đó là lời của Diego Simeone.

Rashford được kỳ vọng tạo khác biệt với Barca. Ảnh: EFE

“El Cholo” hiểu rõ tầm quan trọng của việc không để thủng lưới, đặc biệt khi đối thủ chỉ còn 10 người trong cả hiệp 2.

Chính Barca cũng từng nếm trải nỗi đau bị loại trên sân nhà. Ở tứ kết Champions League mùa 2023/24, dù thắng 3-2 tại Paris, họ vẫn bị PSG lội ngược dòng 4-1 tại Camp Nou, với màn trình diễn xuất sắc của Kylian Mbappe (cú đúp), cùng chiếc thẻ đỏ tai hại của Ronald Araujo.

Những cú sốc tương tự cũng xảy ra với PSG trước Liverpool, hay Inter Milan trước Bayern Munich năm 2011.

Không thể không nhắc đến Ajax – đội bóng “góp mặt khắp mọi câu chuyện”. Họ từng bị Tottenham loại ở bán kết 2018/19, nhưng cũng từng tạo nên kỳ tích trước Panathinaikos (1995/96), đặc biệt là trước Real Madrid ngay tại Bernabeu mùa 2018/19.

“Trận đấu chưa kết thúc. Một cuộc lội ngược dòng là hoàn toàn có thể. Đó là lý do chúng tôi ở đây”, Lamine Yamal đầy tự tin khi đến sân Metropolitano.