Bất ngờ để thua trắng 0-2 ngay tại Camp Nou, Lamine Yamal cùng Barca đang đứng trước thử thách khắc nghiệt nhất mùa giải: ngược dòng tại Metropolitano, để đoạt lấy tấm vé bán kết Champions League 2025/26.

Lamine Yamal khích HLV Simeone để anh một đấu một với các cầu thủ Atletico. Ảnh: FCB

Chỉ trong ít ngày, Barca và Atletico có 3 cuộc chạm trán (tổng cộng là 6 ở mùa này). Thầy trò Hansi Flick thắng đối thủ 2-1 tại La Liga, nhưng ngã ngựa (0-2) ở Cúp C1 và đêm nay là cuộc tái đấu quyết định.

Cũng cần nói thêm, chính Atletico đã loại Barca ở bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, sau khi đại thắng 4-0 ở lượt đi (Barca thắng lại 3-0 lượt về là không đủ).

Ở cuộc so tài vào giữa tuần trước, Lamine Yamal dù rất nỗ lực nhưng được HLV Diego Simeone giao học trò ‘chăm sóc’ kỹ càng nên không tạo được khác biệt. Trước cuộc chiến đêm nay, Yamal khích thuyền trưởng Atletico để anh đấu sòng phẳng với cầu thủ của ông.

“Hãy xem liệu HLV Simeone liệu có làm ơn, để cho tôi được đối đầu một chọi một nhiều hơn với cầu thủ của ông ấy hay không”.

Lamine Yamal cũng thể hiện sự điềm tĩnh, trưởng thành vượt tuổi – không e ngại sức ép, với những phát biểu trước cuộc chạm trán thứ 3 trong ít ngày giữa 2 đội:

“Tôi đang cảm thấy rất tốt, thực sự háo hức và có rất động lực cho trận đấu. Tôi hy vọng mình có thể tạo nên sự khác biệt cho Barca.

Đúng là chúng tôi đã bị Atletico loại ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, nhưng không chỉ bởi vậy. Barca đã tìm kiếm danh hiệu Champions League trong nhiều năm (lần vô địch gần nhất là mùa giải 2014/15). Tôi luôn mơ ước được giơ cao chiếc cúp tai voi cùng Barca.

Chúng tôi rất khao khát vào vòng tiếp theo. Chúng tôi là Barca và sẽ chiến đấu hết mình cho điều đó”.

Julian Alvarez - Cầu thủ hay nhất trận lượt đi, đang cùng Atletico nắm lợi thế lớn giành vé bán kết Cúp C1. Ảnh: A.M

Yamal chia sẻ thêm, để thắng ngược Atletico, chỉ cần Barca là chính mình, làm những điều đúng đắn: “Chúng tôi cần duy trì được cường độ thi đấu và giữ được lối chơi của mình, không được nghĩ rằng việc lật ngược tình thế trước Atletico là một phép màu. Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình. Đây là trận đấu mà Barca đang bị dẫn trước 2-0”.

Niềm hy vọng lớn của Barca hứa chắc nịch với người hâm mộ: “Bất kể kết quả ra sao chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng, sẽ gây sức ép và chạy chỗ từng phút giây. Cả đội sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo Barca.

Trận đấu này có thể kéo dài 90 phút hoặc hơn. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Barca, việc lội ngược dòng là hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể xoay chuyển tình thế.

Tôi rất mong chờ trận đấu này. Hồi đầu mùa tôi bị nghi ngờ phong độ do gặp chấn thương với chứng đau vùng mu. Tôi đợi khoảnh khắc như thế này, vì đây là lúc những cầu thủ thực thụ bước lên”.