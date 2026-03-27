Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Giết người”.

Trước đó, khoảng 14h ngày 26/3, Đạo thuê ô tô BKS 43H-099.47 của anh B.T.S. (trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để về xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Anh S. chở Đạo đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, Đạo mượn xe để đi việc riêng nhưng không được đồng ý, dẫn đến cãi vã.

Đạo sau đó dùng súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong, rồi giấu thi thể tại vườn keo tràm ở thôn Liêm Hoá, xã Kim Phú.

Gây án xong, Đạo lái xe đến nhà bố mẹ vợ ở xã Kim Điền. Khoảng 22h05 cùng ngày, đối tượng tiếp tục dùng súng bắn bà Đinh Thị T. tử vong tại chỗ và làm ông Nguyễn Văn H. bị thương nặng.

Khẩu súng đối tượng dùng để gây án. Ảnh: CACC

Gây án xong, Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp, rồi quay về khu vực gần nhà bố mẹ đẻ ở xã Kim Điền, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ, con và có ý định tự sát.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục. Đến khoảng 4h sáng nay, Nguyễn Ngọc Đạo đã tự nguyện giao nộp súng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.