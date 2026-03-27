Ngày 27/3, lực lượng chức năng xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị cho biết đã vận động và khống chế thành công Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền; tạm trú tại TP Đà Nẵng), nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong, một người bị thương.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo đã bị khống chế. Ảnh: CACC

Theo báo cáo ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, Nguyễn Ngọc Đạo thuê xe taxi 43H-099.xx do tài xế B.T.S. điều khiển, đi từ Đà Nẵng về xã Kim Điền (Quảng Trị) gặp vợ là Phan Thị Diễm H. (26 tuổi) nhằm giải quyết chuyện gia đình.

Khi đến địa phận thôn Liêm Hòa, xã Kim Phú, tài xế taxi phát hiện Đạo có ý định giết người nên can ngăn và bị Đạo ra tay sát hại nhằm bịt đầu mối. Sau đó, Đạo kéo thi thể nạn nhân vào vườn tràm để phi tang.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo. Ảnh: CACC

Đến khoảng 22h ngày 26/3, đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo trực tiếp điều khiển chiếc taxi về nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền. Tại đây, Đạo dùng súng tự chế bắn bố mẹ vợ, khiến bà Đinh Thị Thanh T., tử vong và ông Phan Văn H. bị thương nặng (đang được cấp cứu).

Gây án xong, Đạo điều khiển chiếc taxi rời khỏi hiện trường, di chuyển về nhà bố mẹ ruột tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền và cố thủ trên xe.

Hung khí gây án của đối tượng. Ảnh: CACC

Sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Điền, Công an xã, Bộ đội Biên phòng đồn Cà Xèng cùng các ban ngành và gia đình tích cực vận động, thuyết phục Đạo; đến 4h sáng nay đối tượng ra đầu thú.

Vụ việc đang được Công an xã Kim Điền và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.