XEM CLIP:

Ngày 2/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một tài xế xe buýt bị hành khách hành hung, bắt quỳ giữa đường. Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An gây bức xúc dư luận.

Nội dung clip cho thấy, một người đàn ông dùng vật nghi giống thắt lưng, đánh tới tấp vào người đang quỳ dưới đường, bên cạnh chiếc xe buýt.

Đại diện hãng xe buýt Thạch Thành ở phường Vinh Phú (Nghệ An) xác nhận, nạn nhân trong clip là anh B., tài xế của công ty.

Hình ảnh tài xế bị hành hung, bắt quỳ giữa đường. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 1/10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ thành phố Vinh (cũ) đi xã Tân Kỳ. Tuy nhiên, khi nhân viên nhà xe liên hệ, người này trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí.

“Khi xe đến nơi, người đàn ông bất ngờ lao lên tấn công anh B. Dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng không được. Người này còn kéo anh B. xuống đường, bắt quỳ rồi rút thắt lưng đánh liên tiếp, hành vi hết sức dã man, côn đồ…”, đại diện hãng xe buýt Thạch Thành bức xúc nói.

Cũng theo đại diện công ty xe buýt, hiện phía đơn vị đã báo cáo sự việc tới Công an xã Tân Kỳ.

Xác nhận với P.V, lãnh đạo xã Tân Kỳ cho biết, đối tượng hành hung tài xế xe buýt là Nguyễn Văn Hoà (trú tại thôn Quỳ Hậu). Hiện, công an đã mời những người liên quan lên làm việc và xin ý kiến Công an tỉnh Nghệ An để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.