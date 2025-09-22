Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 mẹ con tử vong thương tâm ở xã Phước Thành (TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra.

3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là chị N.T.T.V. (SN 1989, ngụ xã An Long, TPHCM) và hai con trai là cháu N.H.L. (6 tuổi) và cháu N.T.T. (3 tuổi).

Riêng tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ xã Phước Thành, TPHCM), người điều khiển ô tô gây tai nạn cũng bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện.

Xe ô tô biến dạng sau khi tông 3 mẹ con tử vong. Ảnh: T.T

Trước đó, tối 20/9, chị N.T.T.V. (SN 1989, ngụ xã An Long, TPHCM) điều khiển xe máy chở theo hai người con trai là cháu N.H.L. (6 tuổi) và cháu N.T.T. (3 tuổi) trên đường.

Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM) thì bị xe ô tô con do tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) điều khiển tông trúng.

Sau va chạm, chiếc xe ô tô mất lái lao vào lô cao su bên đường, 3 nạn nhân trên xe máy bị hất văng quanh hiện trường. Vụ việc khiến chị V. và cháu L. tử vong tại hiện trường, cháu T. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế Nam có nồng độ cồn trong máu là 50mg/100ml. Cơ quan chức năng nhận định, tài xế điều khiển xe ô tô không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.