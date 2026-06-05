Nghệ An:

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip chia sẻ thông tin một tài xế xe ghép bất ngờ tăng giá cước khi chở 2 nam thiếu niên từ khu vực TP Vinh (cũ) về quê tại xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An. Sự việc đã gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Vi Văn Đại (trú tại xã Tiền Phong) xác nhận 2 thiếu niên trong clip chính là các con trai của ông, gồm V.V.H. (17 tuổi) và em trai 13 tuổi.

Gia đình em H. chia sẻ thông tin vụ việc lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Theo lời kể của ông Đại, sáng 26/5, hai anh em H. xin nghỉ làm tại một nhà hàng ở TP Vinh (cũ) để về quê. Chủ nhà hàng đã liên hệ bắt xe ghép, thỏa thuận giá cước với tài xế là 250.000 đồng/người rồi chuyển khoản trước toàn bộ số tiền 500.000 đồng.

Tuy nhiên, trên hành trình di chuyển, tài xế bất ngờ yêu cầu hai anh em H. phải trả thêm tiền. Theo em H., tài xế báo lại giá chuyến xe lên đến 1,8 triệu đồng và cho biết mới chỉ nhận được 300.000 đồng qua chuyển khoản.

Do không có sẵn tiền mặt trên người, hai anh em H. đành phải đưa chiếc điện thoại đang sử dụng cho tài xế.

“Chú này (tài xế - PV) sau đó đưa điện thoại vào một cửa hàng điện thoại rồi báo lại điện thoại trị giá 2 triệu đồng và trả lại cho con 500.000 đồng”, em H. chia sẻ.

Đến khoảng 12h cùng ngày, hai anh em H. về đến nhà. Vì quá bức xúc trước hành vi của tài xế, gia đình ông Đại đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Sau khi vụ việc được lan truyền rộng rãi, tài xế trong vụ việc đã chủ động gọi điện xin lỗi, đồng thời chuyển khoản trả lại 3,8 triệu đồng cho ông Đại.

Ông Đại cho rằng đây là sự việc không ai mong muốn. Ông sẽ dùng số tiền trên để mua lại một chiếc điện thoại mới cho con.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an xã Tiền Phong cho biết, qua xác minh ban đầu, do tài xế đã chủ động liên hệ nhận lỗi và hoàn trả lại tiền nên gia đình ông Đại không làm đơn trình báo hay khiếu nại đến cơ quan công an.