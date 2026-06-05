Hơn một tuần qua, Nghệ An bước vào cao điểm nắng nóng, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Cùng với gió Tây Nam hoạt động mạnh, thời tiết càng trở nên oi bức, khắc nghiệt.

Những ngày này, khu vực ven sông Lam đoạn qua phường Trường Vinh, cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 1km, trở thành điểm giải nhiệt quen thuộc, thu hút đông người dân địa phương tìm đến.

Người dân đổ về "bãi tắm" tự phát ở sông Lam giải nhiệt. Ảnh: T.T

Những ngày gần đây, từ khoảng 16h30, “bãi tắm” tự phát ven sông Lam trở nên nhộn nhịp với đông người đến giải nhiệt. Đa số người tắm mang theo áo phao; trẻ nhỏ luôn có người lớn đi kèm. Một số người còn dùng can nhựa, thùng xốp làm vật nổi hỗ trợ khi xuống nước.

Ảnh: T.T

Anh Nguyễn Tiến Bình (36 tuổi, phường Trường Vinh) cho biết tranh thủ dịp nghỉ hè đưa con ra sông tắm giải nhiệt. “Để phòng tránh đuối nước, tôi luôn chuẩn bị áo phao cho con trước khi xuống nước”, anh nói.

Một em nhỏ được bố cho ra sông Lam tắm. Việc đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được phụ huynh ưu tiên hàng đầu. Ảnh: T.T

Với ông Tiến (68 tuổi, phường Trường Vinh), tắm sông không chỉ là cách giải nhiệt mà còn giúp rèn luyện sức khỏe.

“Mỗi khi xuống nước, tôi đều mang theo phao và buộc bên người để bảo đảm an toàn”, ông nói.

Ông Tiến kiểm tra áo phao trước khi xuống nước. Ảnh: T.T

Giải trí với trò chèo sup trên sông.

Tuy nhiên, vẫn có người không tuân thủ các nguyên tắc an toàn, như bơi ra giữa dòng hoặc tắm ở khu vực nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Một số người dân bơi ra giữa dòng sông, đứng lên phao nổi. Ảnh: T.T

Để hạn chế rủi ro, UBND phường Trường Vinh đã lắp đặt nhiều biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước.

Không chỉ khu vực sông Lam, những ngày nắng nóng, dọc sông Đào và nhiều tuyến kênh thủy lợi trên địa bàn huyện Yên Thành cũ cũng trở thành những “bãi tắm” tự phát, thu hút đông người dân tìm đến giải nhiệt.

UBND xã Yên Thành cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Thành

Người lớn và thanh niên biết bơi thường xuống khu vực nước sâu, trong khi trẻ nhỏ chủ yếu được phụ huynh hướng dẫn tập bơi tại các nhánh kênh có mực nước thấp, đồng thời trang bị áo phao để bảo đảm an toàn.

Lực lượng công an và đoàn thanh niên xã tuyên truyền, hướng dẫn thanh thiếu nhi nâng cao ý thức an toàn khi tắm tại các tuyến kênh. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Thành.

Để phòng ngừa tai nạn đuối nước, chính quyền địa phương đã lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng áo phao và chấp hành các quy định an toàn khi tắm trên sông, kênh mương.