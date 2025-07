Chiều 23/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuyên (SN 1989, ở Hà Nam cũ) mức án tù chung thân về tội "Giết người". Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hà Hưng (SN 1990) và Trương Tuấn Anh (SN 1987, đều Hà Nội) lần lượt mức án 18 và 15 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo buộc, khoảng 9h ngày 14/6/2020, tài xế “xe ôm” Lê Văn Tuyên điều khiển xe máy ra khu vực đường Phạm Văn Đồng để chờ khách. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, chiếc xe khách đi từ hướng cầu Thăng Long về đường Phạm Văn Đồng dừng lại ở khu vực bị cáo đang đứng chờ khách nên bị cáo chạy ra gần cửa ô tô để chào mời.

Khi đó, lái “xe ôm” Đặng Đức C. (SN 1984) cũng chạy ra chào mời khách. Anh C. đã huých vào vai trái Tuyên khiến bị cáo lên tiếng: “Nhìn nhau mà chạy, làm sao lại đẩy tao”.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TL

Lời qua tiếng lại, anh C. đấm liên tiếp vào mặt Tuyên. Bị cáo lấy con dao gọt hoa quả đâm một nhát về phía sau lưng anh C. rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Về phía bị cáo, sau khi gây án đã đến nhà bị cáo Nguyễn Hà Hưng kể cho người này nghe việc vừa dùng dao đâm đồng nghiệp, đồng thời nhờ bị cáo Hưng mang xe máy đi gửi hộ. Cáo trạng xác định, Hưng còn lên kế hoạch giúp Tuyên trốn sang chỗ bạn mình.

Hưng gọi điện cho bị cáo Trương Tuấn Anh (tài xế taxi) đến chở Hưng và Tuyên sang gặp người bạn bên Đông Anh của Hưng. Trên đường đi, Hưng nói cho Tuấn Anh biết việc Tuyên vừa dùng dao đâm đồng nghiệp. Hưng còn bảo Tuấn Anh dừng xe trên cầu Thăng Long để vứt con dao gây án xuống sông Hồng.

Hành vi trên của Tuấn Anh và Hưng bị khép vào tội Che giấu tội phạm.