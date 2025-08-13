Sáng 13/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, TPHCM khiến một cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Khoảng 5h, nhiều người dân sống gần khu vực trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, giật mình bởi một tiếng động lớn. Khi chạy ra kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng, đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và CSGT nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Lực lượng chức năng phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: TK.

Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là chị D.N.M. (20 tuổi).

Trích xuất camera an ninh khu vực, thời điểm xảy ra tai nạn, chị M. chạy xe máy hướng về đường Trường Chinh thì va chạm với một xe tải (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn cán chết người, tài xế xe tải không dừng lại giải quyết mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an đang truy tìm tài xế và phương tiện liên quan vụ tai nạn để xử lý theo quy định.