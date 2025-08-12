XEM CLIP:

Ngày 12/8, trên mạng xã hội lan truyền clip và hình ảnh ghi cảnh một người đàn ông được cho là chủ quán cà phê xông vào nhà hành hung một cô gái ở phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ, TPHCM).

Theo nội dung đăng tải từ tài khoản Facebook N.T, kèm hình ảnh người phụ nữ ngồi xe lăn, môi bầm tím, đoạn clip dài hơn 1 phút cho thấy người đàn ông tiến đến nhà, xảy ra giằng co và đánh nhau. Khi được mọi người can ngăn, người này rời đi. Tuy nhiên, C. đã lao ra đường, dùng nón bảo hiểm đánh trước, khiến người đàn ông quay lại dùng tay và chân đánh trả.

Nạn nhân C. bị thương sau khi xảy ra xô xát với chủ quán cà phê. Ảnh: MXH

Công an phường Gia Định xác nhận vụ việc xảy ra ngày 8/7 tại một hộ dân trong hẻm đường Phó Đức Chính. Hai người liên quan là ông H. (chủ quán cà phê) và chị C. (người bị hành hung) đã được mời lên làm việc, lập hồ sơ.

Bước đầu xác định, hai người là hàng xóm. Gần đây, chị C. nhiều lần quay phim, chụp ảnh việc khách quán cà phê để xe lấn chiếm đường, khiến ông H. bức xúc, dẫn đến cãi vã. Chiều 8/7, ông H. đến trước nhà chị C. và xảy ra xô xát như trong clip. Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc và xác minh động cơ của những người đăng tải clip, thông tin lên mạng xã hội.