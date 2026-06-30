Diễn ra TP.HCM vào ngày 22/4, sự kiện vinh danh của Vietnam Report đã gọi tên Công ty Cổ phần Takao Việt Nam tại hạng mục Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc năm 2026 và bảng xếp hạng FAST500 (Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam). Việc duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn thị trường đầy biến động đã khẳng định bản lĩnh và chiến lược thích ứng của đội ngũ Takao Việt Nam nói riêng và hệ sinh thái Takao Group nói chung.

Ông Đặng Thế Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Takao Việt Nam nhận chứng nhận Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc năm 2026 và Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam - FAST500

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Cổ phần Takao Granite tiếp tục ghi dấu ấn khi nằm trong Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2025 ngành gạch, đá ốp lát. Thành tựu này không chỉ là cột mốc khẳng định vị thế của thương hiệu trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam mà còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư.

Được công bố từ năm 2015, bảng xếp hạng Top 50 Vietnam Best Growth (Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam) của Vietnam Report là "thước đo" nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, đơn vị không chỉ bứt phá về doanh thu mà còn giữ vững hiệu suất kinh doanh bền vững qua nhiều giai đoạn. Cùng với đó là FAST500, bảng xếp hạng định danh những doanh nghiệp dẫn đầu về chỉ số tăng trưởng tại Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Takao Granite nhận chứng nhận “Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2025 ngành gạch, đá ốp lát”

Ông Trần Ngọc Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Takao Granite - chia sẻ: “Việc được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc năm 2026 và Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST500) không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ của Takao trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi luôn kiên định với định hướng quản trị minh bạch, phát triển kinh doanh có trách nhiệm và theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững. Trên nền tảng đó, Takao sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Thông qua những nỗ lực này, chúng tôi kỳ vọng tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam”.

Sức bật của Takao Group trong những năm qua đến từ việc không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh tự động hóa và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực gạch ốp lát và vật liệu xây dựng.

Với hệ thống nhà máy tự động hóa trên 95%, Takao Group đã tiên phong ứng dụng in 4D và cải tiến bề mặt xương gạch cao cấp. Đặc biệt, việc vận hành công nghệ nung khí sạch LNG là bước đi chiến lược giúp Takao góp phần giảm phát thải, tối ưu năng lượng và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.

Đón đầu xu hướng kiến trúc hiện đại, Takao Group tập trung đa dạng hóa danh mục sản phẩm với trọng tâm là các dòng gạch kích thước lớn như 120x120cm và 100x100cm. Đi đôi với việc làm mới hệ sinh thái sản phẩm, doanh nghiệp quyết liệt kiện toàn mạng lưới phân phối với hơn 300 nhà phân phối trong nước và quốc tế, giúp tối ưu hiệu suất vận hành và nâng tầm năng lực tiếp cận khách hàng.

Không chỉ chinh phục thị trường trong nước, Takao còn khẳng định bản lĩnh quốc tế khi xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Bỉ, Canada, Đức, Nga và Cộng hòa Séc.

Tập thể Ban Lãnh đạo Takao và các nhà phân phối

Song hành cùng hiệu quả kinh tế, triết lý kinh doanh của Takao luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội và sự phát triển của con người. Không chỉ tập trung chăm lo phúc lợi cho đội ngũ nhân sự,Takao Group còn chủ động thiết lập các cơ chế hỗ trợ đối tác, cửa hàng và sát cánh cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn do thiên tai.

Tiếp đà tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua, Takao Group tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững. Từ đó, gia tăng giá trị dài hạn cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời từng bước khẳng định vị thế tại thị trường trong nước, sẵn sàng bứt phá, vươn tầm khu vực trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

(Nguồn: Takao Group)